В Дзержинске грузовик повредил эстакаду с газопроводом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Эстакада с газопроводом частично обрушилась в Дзержинске Нижегородской области из-за задевшего ее грузовика, сообщает пресс-служба администрации города.
"В результате ДТП с участием грузового автомобиля на Речном шоссе в среду днем произошло повреждение эстакады с газопроводом ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" и паропроводом Дзержинской ТЭЦ. Утечки из газопровода нет, повреждение паропровода на технологический процесс Дзержинской ТЭЦ не повлияло", - говорится в сообщении администрации Дзержинска.
Движение по Речному шоссе временно перекрыто. Объезд производится через посёлок Юрьевец.
Как рассказали агентству в региональном управлении МЧС, сотрудники ведомства выезжали на место происшествия, но никаких работ не проводили. "Тягач с экскаватором задел эстакаду, при это целостность газопровода не нарушена, пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД", - рассказал собеседник агентства.