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В Дзержинске грузовик повредил эстакаду с газопроводом
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РИА Новости

В Дзержинске грузовик повредил эстакаду с газопроводом

15:57 04.03.2020
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© Фото : Администрация г. ДзержинскаВ результате ДТП на Речном шоссе произошло повреждение эстакады с газопроводом. Дзержинский, Нижегородская область
В результате ДТП на Речном шоссе произошло повреждение эстакады с газопроводом. Дзержинский, Нижегородская область
© Фото : Администрация г. Дзержинска
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Эстакада с газопроводом частично обрушилась в Дзержинске Нижегородской области из-за задевшего ее грузовика, сообщает пресс-служба администрации города.
"В результате ДТП с участием грузового автомобиля на Речном шоссе в среду днем произошло повреждение эстакады с газопроводом ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" и паропроводом Дзержинской ТЭЦ. Утечки из газопровода нет, повреждение паропровода на технологический процесс Дзержинской ТЭЦ не повлияло", - говорится в сообщении администрации Дзержинска.
Движение по Речному шоссе временно перекрыто. Объезд производится через посёлок Юрьевец.
Как рассказали агентству в региональном управлении МЧС, сотрудники ведомства выезжали на место происшествия, но никаких работ не проводили. "Тягач с экскаватором задел эстакаду, при это целостность газопровода не нарушена, пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД", - рассказал собеседник агентства.
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Дзержинск (Нижегородская область)Нижегородская областьПроисшествия
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