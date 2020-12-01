https://ria.ru/20201201/gazoprovod-1587255227.html

В Кабардино-Балкарии произошла утечка на газопроводе

В Кабардино-Балкарии произошла утечка на газопроводе

Специалисты завершили ремонтные работы на газопроводе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, из-за утечки на котором без газа остались около 1,3 тысячи... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T23:16

2020-12-01T23:16

2020-12-01T23:16

кабардино-балкарская республика (кбр)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

баксанский район

происшествия

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НАЛЬЧИК, 1 дек – РИА Новости. Специалисты завершили ремонтные работы на газопроводе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, из-за утечки на котором без газа остались около 1,3 тысячи абонентов в селе, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.Ранее сообщалось, что в 20.00 мск во вторник на окраине селения Атажукино в Баксанском районе на газопроводе среднего давления диаметром 159 миллиметров произошла утечка газа. Для ее устранения была отключена подача газа в село, под отключение попали около 1290 абонентов."По состоянию на 22.50 мск ремонтные работы на газопроводе в селении Атажукино завершены. Происходит наполнение системы", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ремонте участвовали восемь специалистов АО "Газпром газораспределение Нальчик" и Баксанского района, также были задействованы пять единиц техники.

https://ria.ru/20201130/gazoprovod-1587034253.html

баксанский район

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кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), баксанский район, происшествия