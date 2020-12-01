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В Кабардино-Балкарии произошла утечка на газопроводе
В Кабардино-Балкарии произошла утечка на газопроводе
Специалисты завершили ремонтные работы на газопроводе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, из-за утечки на котором без газа остались около 1,3 тысячи... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T23:16
2020-12-01T23:16
кабардино-балкарская республика (кбр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
баксанский район
происшествия
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НАЛЬЧИК, 1 дек – РИА Новости. Специалисты завершили ремонтные работы на газопроводе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, из-за утечки на котором без газа остались около 1,3 тысячи абонентов в селе, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.Ранее сообщалось, что в 20.00 мск во вторник на окраине селения Атажукино в Баксанском районе на газопроводе среднего давления диаметром 159 миллиметров произошла утечка газа. Для ее устранения была отключена подача газа в село, под отключение попали около 1290 абонентов."По состоянию на 22.50 мск ремонтные работы на газопроводе в селении Атажукино завершены. Происходит наполнение системы", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ремонте участвовали восемь специалистов АО "Газпром газораспределение Нальчик" и Баксанского района, также были задействованы пять единиц техники.
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баксанский район
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кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), баксанский район, происшествия

В Кабардино-Балкарии произошла утечка на газопроводе

23:16 01.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НАЛЬЧИК, 1 дек – РИА Новости. Специалисты завершили ремонтные работы на газопроводе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, из-за утечки на котором без газа остались около 1,3 тысячи абонентов в селе, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что в 20.00 мск во вторник на окраине селения Атажукино в Баксанском районе на газопроводе среднего давления диаметром 159 миллиметров произошла утечка газа. Для ее устранения была отключена подача газа в село, под отключение попали около 1290 абонентов.
"По состоянию на 22.50 мск ремонтные работы на газопроводе в селении Атажукино завершены. Происходит наполнение системы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ремонте участвовали восемь специалистов АО "Газпром газораспределение Нальчик" и Баксанского района, также были задействованы пять единиц техники.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Баксанский районПроисшествия
 
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