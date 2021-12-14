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На Ставрополье перекрыли загоревшийся газопровод
На Ставрополье перекрыли загоревшийся газопровод - РИА Новости, 14.12.2021
На Ставрополье перекрыли загоревшийся газопровод
Газопровод на Ставрополье, где возникло возгорание, перекрыт, факельного горения нет, без газа остались 18 населенных пунктов, сообщает ГУ МЧС по... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T21:38
2021-12-14T21:51
происшествия
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
спг
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ПЯТИГОРСК, 14 дек - РИА Новости. Газопровод на Ставрополье, где возникло возгорание, перекрыт, факельного горения нет, без газа остались 18 населенных пунктов, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.Ранее в ведомстве сообщили, что порыв газовой трубы с факельным возгоранием произошел на Ставрополье между населенными пунктами Усть-Невинский и Беломечетская. По информации представителя экстренных служб, высота пламени составляла до 25 метров в высоту."По данным на 21.20, факельного горения нет, поскольку перекрыли газопровод. В данную минуту без газа остались 18 населенных пунктов. Все последствия порыва будут ликвидированы, для этого нужно время, работы ведутся, ситуация находится на контроле как у правительства Ставрополья, так и у главка МЧС по Ставрополью", - сказали в ведомстве.
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происшествия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), спг
21:38 14.12.2021 (обновлено: 21:51 14.12.2021)
 
На Ставрополье перекрыли загоревшийся газопровод

В Ставропольском крае перекрыли загоревшийся газопровод

© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкКомпрессорная установка
Компрессорная установка - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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ПЯТИГОРСК, 14 дек - РИА Новости. Газопровод на Ставрополье, где возникло возгорание, перекрыт, факельного горения нет, без газа остались 18 населенных пунктов, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Ранее в ведомстве сообщили, что порыв газовой трубы с факельным возгоранием произошел на Ставрополье между населенными пунктами Усть-Невинский и Беломечетская. По информации представителя экстренных служб, высота пламени составляла до 25 метров в высоту.
"По данным на 21.20, факельного горения нет, поскольку перекрыли газопровод. В данную минуту без газа остались 18 населенных пунктов. Все последствия порыва будут ликвидированы, для этого нужно время, работы ведутся, ситуация находится на контроле как у правительства Ставрополья, так и у главка МЧС по Ставрополью", - сказали в ведомстве.
 
ПроисшествияСтавропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СПГ
 
 
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