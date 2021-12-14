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На Ставрополье перекрыли загоревшийся газопровод

На Ставрополье перекрыли загоревшийся газопровод - РИА Новости, 14.12.2021

На Ставрополье перекрыли загоревшийся газопровод

Газопровод на Ставрополье, где возникло возгорание, перекрыт, факельного горения нет, без газа остались 18 населенных пунктов, сообщает ГУ МЧС по... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T21:38

2021-12-14T21:38

2021-12-14T21:51

происшествия

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

спг

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ПЯТИГОРСК, 14 дек - РИА Новости. Газопровод на Ставрополье, где возникло возгорание, перекрыт, факельного горения нет, без газа остались 18 населенных пунктов, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.Ранее в ведомстве сообщили, что порыв газовой трубы с факельным возгоранием произошел на Ставрополье между населенными пунктами Усть-Невинский и Беломечетская. По информации представителя экстренных служб, высота пламени составляла до 25 метров в высоту."По данным на 21.20, факельного горения нет, поскольку перекрыли газопровод. В данную минуту без газа остались 18 населенных пунктов. Все последствия порыва будут ликвидированы, для этого нужно время, работы ведутся, ситуация находится на контроле как у правительства Ставрополья, так и у главка МЧС по Ставрополью", - сказали в ведомстве.

ставропольский край

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происшествия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), спг