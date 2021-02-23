https://ria.ru/20210223/gazoprovod-1598649467.html

В результате взрыва в Оренбуржье оказались повреждены два газопровода

В результате взрыва в Оренбуржье оказались повреждены два газопровода

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в результате взрыва на газопроводе повреждены два магистральных трубопровода. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T12:44

2021-02-23T12:44

2021-02-23T12:44

денис паслер

оренбургская область

происшествия

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УФА, 23 фев – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в результате взрыва на газопроводе повреждены два магистральных трубопровода.Ранее сообщалось, что произошел взрыв на федеральном магистральном газопроводе в 6-7 километрах от села Мухраново Илекского района с последующим возгоранием. Пострадавших в ЧП нет. По уточненной информации властей, инцидент произошел на ответвлении от газопровода Оренбург-Новопсков."В 8.40 произошел взрыв. Оба магистральных трубопровода повреждены. Конечно, по магистральной части произошли переключения, по низкой части, а мы наблюдаем более 10 тысяч абонентов подвержены снижению подачи газа в дома", - сказал Паслер журналистам по итогам совещания по ЧС.Он отметил, что в населенные пункты направили передвижные установки для подпитки жилых домов газом."Ситуацию окончательно рассмотрим, предпримем все меры", - сказал Паслер.

https://ria.ru/20210221/kazakhstan-1598489896.html

оренбургская область

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денис паслер, оренбургская область, происшествия