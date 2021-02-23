Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210223/gazoprovod-1598649467.html
В результате взрыва в Оренбуржье оказались повреждены два газопровода
В результате взрыва в Оренбуржье оказались повреждены два газопровода
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в результате взрыва на газопроводе повреждены два магистральных трубопровода. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T12:44
2021-02-23T12:44
денис паслер
оренбургская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153240/72/1532407203_0:82:1500:926_1920x0_80_0_0_74b4db79fa1d2f79fc73710602674534.jpg
УФА, 23 фев – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в результате взрыва на газопроводе повреждены два магистральных трубопровода.Ранее сообщалось, что произошел взрыв на федеральном магистральном газопроводе в 6-7 километрах от села Мухраново Илекского района с последующим возгоранием. Пострадавших в ЧП нет. По уточненной информации властей, инцидент произошел на ответвлении от газопровода Оренбург-Новопсков."В 8.40 произошел взрыв. Оба магистральных трубопровода повреждены. Конечно, по магистральной части произошли переключения, по низкой части, а мы наблюдаем более 10 тысяч абонентов подвержены снижению подачи газа в дома", - сказал Паслер журналистам по итогам совещания по ЧС.Он отметил, что в населенные пункты направили передвижные установки для подпитки жилых домов газом."Ситуацию окончательно рассмотрим, предпримем все меры", - сказал Паслер.
https://ria.ru/20210221/kazakhstan-1598489896.html
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153240/72/1532407203_80:0:1421:1006_1920x0_80_0_0_963f7d69f87a898b0bd4838e0ca7af7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис паслер, оренбургская область, происшествия

В результате взрыва в Оренбуржье оказались повреждены два газопровода

12:44 23.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМагистральный газопровод в Воскресенском районе Московской области. Архивное фото
Магистральный газопровод в Воскресенском районе Московской области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 23 фев – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в результате взрыва на газопроводе повреждены два магистральных трубопровода.
Ранее сообщалось, что произошел взрыв на федеральном магистральном газопроводе в 6-7 километрах от села Мухраново Илекского района с последующим возгоранием. Пострадавших в ЧП нет. По уточненной информации властей, инцидент произошел на ответвлении от газопровода Оренбург-Новопсков.
"В 8.40 произошел взрыв. Оба магистральных трубопровода повреждены. Конечно, по магистральной части произошли переключения, по низкой части, а мы наблюдаем более 10 тысяч абонентов подвержены снижению подачи газа в дома", - сказал Паслер журналистам по итогам совещания по ЧС.
Он отметил, что в населенные пункты направили передвижные установки для подпитки жилых домов газом.
"Ситуацию окончательно рассмотрим, предпримем все меры", - сказал Паслер.
Сотрудники МЧС Казахстана - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 16:38
Число жертв взрыва газа в общежитии в Казахстане увеличилось до двух
 
Денис ПаслерОренбургская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Якутии женщина погибла при пожаре в жилом доме
05:16Полянский призвал немецкого дипломата "не темнить" насчет доступа в Крым
05:13Звезда шоу "Холостяк" прокомментировала смертельное ДТП со своим участием
05:06На трассе в Красноярском крае сгорел автобус вахтовиков
04:57В США будут проверять все самолеты с двигателями Pratt & Whitney PW4000
04:32Россияне рассказали, сколько денег они тратят на путешествия
04:31В Telegram появилась новая функция
04:28Украине предрекли проблемы из-за санкций против "Спортмастера"
04:09Россиянам рассказали, как устранить главный признак усталости
03:48Назван способ улучшить зрение за три минуты в день
03:43Сенатор Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на выборах 2024 года
03:37Трое приморцев напали на дом предпринимателя
03:35"Аэрофлот" снизил зарплаты пилотам
03:32"Победа" с мая начнет выполнять часть рейсов из "Шереметьево"
02:54В Москве ликвидировали пожар в металлическом ангаре
02:43США и Канада договорились вместе противостоять Китаю
02:39США и Канада договорились модернизировать NORAD
02:30Украинский журналист призвал наказывать детей за нелюбовь к родному языку
02:30Хиллари Клинтон напишет книгу о мировом заговоре
02:25В Москве загорелся металлический ангар
Лента новостейМолния