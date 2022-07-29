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На Урале загорелся участок магистрального газопровода
На Урале загорелся участок магистрального газопровода - РИА Новости, 29.07.2022
На Урале загорелся участок магистрального газопровода
Пожар произошёл на участке магистрального газопровода "Бухара – Урал" в Челябинской области, повреждение локализовано, поставки газа продолжаются в плановых... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:52
2022-07-29T16:52
2022-07-29T16:57
происшествия
газпром
челябинская область
чесменский район
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пожар произошёл на участке магистрального газопровода "Бухара – Урал" в Челябинской области, повреждение локализовано, поставки газа продолжаются в плановых объёмах по другим ниткам газопровода, сообщил "Газпром трансгаз"."29 июля в 09.27 по московскому времени в Чесменском районе Челябинской области на участке магистрального газопровода "Бухара – Урал" произошла разгерметизация трубопровода с возгоранием. Пострадавших нет. Произошедшее на газоснабжении потребителей не отразилось. Поставка газа производится в плановых объемах по параллельным ниткам газопровода. Поврежденный участок оперативно локализован", - говорится в сообщении компании.Бригада ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" приступила к восстановительным работам. Причину происшествия установит специально созданная комиссия, также отмечается в сообщении.
https://realty.ria.ru/20211117/minenergo-1759466758.html
челябинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, газпром, челябинская область, чесменский район
16:52 29.07.2022 (обновлено: 16:57 29.07.2022)
На Урале загорелся участок магистрального газопровода
"Газпром трансгаз" сообщил о пожаре на участке газовой магистрали "Бухара – Урал"