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На Урале загорелся участок магистрального газопровода - РИА Новости, 29.07.2022
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На Урале загорелся участок магистрального газопровода
На Урале загорелся участок магистрального газопровода - РИА Новости, 29.07.2022
На Урале загорелся участок магистрального газопровода
Пожар произошёл на участке магистрального газопровода "Бухара – Урал" в Челябинской области, повреждение локализовано, поставки газа продолжаются в плановых... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:52
2022-07-29T16:57
происшествия
газпром
челябинская область
чесменский район
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пожар произошёл на участке магистрального газопровода "Бухара – Урал" в Челябинской области, повреждение локализовано, поставки газа продолжаются в плановых объёмах по другим ниткам газопровода, сообщил "Газпром трансгаз"."29 июля в 09.27 по московскому времени в Чесменском районе Челябинской области на участке магистрального газопровода "Бухара – Урал" произошла разгерметизация трубопровода с возгоранием. Пострадавших нет. Произошедшее на газоснабжении потребителей не отразилось. Поставка газа производится в плановых объемах по параллельным ниткам газопровода. Поврежденный участок оперативно локализован", - говорится в сообщении компании.Бригада ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" приступила к восстановительным работам. Причину происшествия установит специально созданная комиссия, также отмечается в сообщении.
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челябинская область
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происшествия, газпром, челябинская область, чесменский район
16:52 29.07.2022 (обновлено: 16:57 29.07.2022)
 
На Урале загорелся участок магистрального газопровода

"Газпром трансгаз" сообщил о пожаре на участке газовой магистрали "Бухара – Урал"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пожар произошёл на участке магистрального газопровода "Бухара – Урал" в Челябинской области, повреждение локализовано, поставки газа продолжаются в плановых объёмах по другим ниткам газопровода, сообщил "Газпром трансгаз".
"29 июля в 09.27 по московскому времени в Чесменском районе Челябинской области на участке магистрального газопровода "Бухара – Урал" произошла разгерметизация трубопровода с возгоранием. Пострадавших нет. Произошедшее на газоснабжении потребителей не отразилось. Поставка газа производится в плановых объемах по параллельным ниткам газопровода. Поврежденный участок оперативно локализован", - говорится в сообщении компании.
Бригада ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" приступила к восстановительным работам. Причину происшествия установит специально созданная комиссия, также отмечается в сообщении.
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