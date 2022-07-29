https://ria.ru/20220729/pozhar-1805917743.html

На Урале загорелся участок магистрального газопровода

На Урале загорелся участок магистрального газопровода - РИА Новости, 29.07.2022

На Урале загорелся участок магистрального газопровода

Пожар произошёл на участке магистрального газопровода "Бухара – Урал" в Челябинской области, повреждение локализовано, поставки газа продолжаются в плановых... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:52

2022-07-29T16:52

2022-07-29T16:57

происшествия

газпром

челябинская область

чесменский район

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пожар произошёл на участке магистрального газопровода "Бухара – Урал" в Челябинской области, повреждение локализовано, поставки газа продолжаются в плановых объёмах по другим ниткам газопровода, сообщил "Газпром трансгаз"."29 июля в 09.27 по московскому времени в Чесменском районе Челябинской области на участке магистрального газопровода "Бухара – Урал" произошла разгерметизация трубопровода с возгоранием. Пострадавших нет. Произошедшее на газоснабжении потребителей не отразилось. Поставка газа производится в плановых объемах по параллельным ниткам газопровода. Поврежденный участок оперативно локализован", - говорится в сообщении компании.Бригада ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" приступила к восстановительным работам. Причину происшествия установит специально созданная комиссия, также отмечается в сообщении.

https://realty.ria.ru/20211117/minenergo-1759466758.html

челябинская область

чесменский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, газпром, челябинская область, чесменский район