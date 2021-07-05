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Известные люди России, ставшие жертвами коронавирусной инфекции
Известные люди России, ставшие жертвами коронавирусной инфекции - РИА Новости, 05.07.2021
Известные люди России, ставшие жертвами коронавирусной инфекции
РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:31
2021-07-05T12:31
умер владимир меньшов
владимир качан
валентин шурчанов
ирина антонова
владимир меньшов
справки
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20215 июля скончался от последствий коронавирусной инфекции народный артист Владимир Меньшов, лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.28 июня умер заслуженный артист России, основатель и руководитель шоу-группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов. Причиной смерти стало осложнение после COVID-19. 12 июня в связи с тяжелым течением коронавирусной инфекции умер глава администрации Выборгского района Ленинградской области Ильдар Гилязов. Ранее он был госпитализирован в Ленинградскую областную клиническую больницу. 7 июня стало известно, что из-за коронавируса умер советский и российский режиссер Валерий Лонской. Народный артист находился в больнице в Коммунарке. 31 мая от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер известный просветитель, руководитель духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Лев Семенов. 23 мая стало известно о смерти заслуженной артистки России Нины Шацкой. Накануне смерти у нее был диагностирован коронавирус. 7 мая из-за заболевания COVID-19 скончался народный артист России Владимир Качан. 5 апреля от последствий коронавируса умер двукратный лауреат премии ТЭФИ спортивный комментатор Владимир Гендлин. По данным СМИ, комментатор перенес коронавирус. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии. 22 марта от последствий коронавируса умер бывший заместитель главы Службы внешней разведки (СВР) генерал-полковник Виталий Маргелов. Последние дни он находился в реанимации. 20 марта из-за COVID-19 умер заслуженный артист России, хореограф и педагог Владимир Кирсанов. Он был балетмейстером таких кинофильмов, как "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Слуга", "Утомленные солнцем", а также постановок в Театре имени Ермоловой, Театре Российской Армии, Театре Сатиры и других. 19 марта из-за коронавируса умер актер Театра российской армии, заслуженный артист РФ и режиссер Виталий Стремовский. 10 марта скончалась певица, пианистка и композитор, народная артистка РСФСР Людмила Лядова. В конце февраля Лядову госпитализировали с коронавирусом в столичную клиническую больницу №52, позднее ее перевели в реанимацию.6 марта умер актер Николай Сморчков, известный по ролям в таких фильмах, как "Летят журавли", "Пять дней – пять ночей", "Война и мир", "Кремлевские курсанты" и других. Незадолго до смерти артист заразился коронавирусом.29 января из-за коронавируса умер народный артист СССР Василий Лановой. 19 января стало известно, что из-за заражения коронавирусной инфекцией умер народный артист России, композитор Алексей Евсюков.17 января из-за COVID-19 скончался герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин.15 января из-за коронавируса скончался художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский.2 января из-за коронавируса умер народный артист России Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в культовом фильме "Человек-амфибия".1 января из-за последствий коронавируса умер cценарист и драматург Олег Данилов. Он находился в одной из минских больниц с коронавирусом. Мужчина шел на поправку, но его состояние резко ухудшилось.202029 декабря из-за коронавируса умер певец Владимир Ефименко. Он первым исполнил такие композиции, как "Обручальное кольцо", "Где же ты была", "Прощай" и "Родная земля", которые в дальнейшем стали шлягерами и были перепеты другими исполнителями.24 декабря в Москве из-за последствий перенесенного COVID-19 скончался владелец одной из крупнейших золотодобывающих компаний в России "Сусуманзолото" Владимир Христов.19 декабря от осложнений после коронавируса скончался российский писатель и публицист Роман Арбитман. Широкой публике он известен под псевдонимами Лев Гурский и Роман Кац. Он был одним из крупнейших исследователей отечественной и зарубежной фантастики.18 декабря из-за COVID-19 скончался депутат Государственной думы от Коммунистической партии Валентин Шурчанов.9 декабря умер заслуженный артист России Александр Самойлов. Перед смертью артист болел коронавирусом.2 декабря от коронавируса умер народный артист России Борис Плотников.30 ноября из-за последствий коронавируса умер основатель бренда "Б.Ю. Александров" Борис Александров.29 ноября после заражения коронавирусом умер бывший президент Российской академии наук, академик Владимир Фортов.25 ноября после заражения COVID-19 скончался писатель-фантаст Сергей Синякин.23 ноября умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин. Причиной смерти стала пневмония, вызванная COVID-19.30 октября от COVID-19 умер выдающийся дирижер Александр Ведерников.23 сентября от коронавируса умер депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев.19 сентября от коронавирусной пневмонии скончался заведующий кафедрой режиссуры Театрального института имени Щукина, ведущий передачи "Русское лото" Михаил Борисов.3 июля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов.10 июня скончался юморист и сатирик Анатолий Трушкин. Ранее писатель был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.4 июня от коронавируса скончалась российская джазовая певица Лариса Сазонова.30 мая из-за коронавируса скончался старейший актер Российского академического молодежного театра (РАМТ), народный артист России Юльен Балмусов.29 мая в Москве от коронавируса умер кинорежиссер Самвел Гаспаров, создатель таких известных картин, как "Шестой", "Забудьте слово "смерть", "Хлеб, золото, наган", "Без особого риска" и т.д.19 мая от коронавируса скончалась детская поэтесса и прозаик Инна Гамзакова.13 мая от коронавирусной инфекции умер главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров.5 мая скончался генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия", член президиума РАН Евгений Микрин. Ранее сообщалось, что Микрин заразился коронавирусной инфекцией.20 апреля после заражения коронавирусом умер российский кинорежиссер Иван Щеголев.19 апреля в Москве от последствий заражения коронавирусом скончался композитор Александр Вустин.Ряд известных людей скончались от заболеваний, которые усугубил коронавирус, среди них президент Пушкинского музея Ирина Антонова, народный артист РФ, режиссер Роман Виктюк, писатель Владислав Крапивин, режиссер-документалист, оператор и сценарист Сергей Литовец, бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев, мэр Уфы Ульфат Мустафин, знаменитый диктор Евгений Хорошевцев и др.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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умер владимир меньшов, владимир качан, валентин шурчанов, ирина антонова, владимир меньшов, справки

Известные люди России, ставшие жертвами коронавирусной инфекции

12:31 05.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 52
Медицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 52 - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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2021
5 июля скончался от последствий коронавирусной инфекции народный артист Владимир Меньшов, лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.
28 июня умер заслуженный артист России, основатель и руководитель шоу-группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов. Причиной смерти стало осложнение после COVID-19.
12 июня в связи с тяжелым течением коронавирусной инфекции умер глава администрации Выборгского района Ленинградской области Ильдар Гилязов. Ранее он был госпитализирован в Ленинградскую областную клиническую больницу.
7 июня стало известно, что из-за коронавируса умер советский и российский режиссер Валерий Лонской. Народный артист находился в больнице в Коммунарке.
31 мая от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер известный просветитель, руководитель духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Лев Семенов.
23 мая стало известно о смерти заслуженной артистки России Нины Шацкой. Накануне смерти у нее был диагностирован коронавирус.
7 мая из-за заболевания COVID-19 скончался народный артист России Владимир Качан.
5 апреля от последствий коронавируса умер двукратный лауреат премии ТЭФИ спортивный комментатор Владимир Гендлин. По данным СМИ, комментатор перенес коронавирус. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии.
22 марта от последствий коронавируса умер бывший заместитель главы Службы внешней разведки (СВР) генерал-полковник Виталий Маргелов. Последние дни он находился в реанимации.
20 марта из-за COVID-19 умер заслуженный артист России, хореограф и педагог Владимир Кирсанов. Он был балетмейстером таких кинофильмов, как "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Слуга", "Утомленные солнцем", а также постановок в Театре имени Ермоловой, Театре Российской Армии, Театре Сатиры и других.
19 марта из-за коронавируса умер актер Театра российской армии, заслуженный артист РФ и режиссер Виталий Стремовский.
10 марта скончалась певица, пианистка и композитор, народная артистка РСФСР Людмила Лядова. В конце февраля Лядову госпитализировали с коронавирусом в столичную клиническую больницу №52, позднее ее перевели в реанимацию.
6 марта умер актер Николай Сморчков, известный по ролям в таких фильмах, как "Летят журавли", "Пять дней – пять ночей", "Война и мир", "Кремлевские курсанты" и других. Незадолго до смерти артист заразился коронавирусом.
29 января из-за коронавируса умер народный артист СССР Василий Лановой.
19 января стало известно, что из-за заражения коронавирусной инфекцией умер народный артист России, композитор Алексей Евсюков.
17 января из-за COVID-19 скончался герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин.
15 января из-за коронавируса скончался художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский.
2 января из-за коронавируса умер народный артист России Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в культовом фильме "Человек-амфибия".
1 января из-за последствий коронавируса умер cценарист и драматург Олег Данилов. Он находился в одной из минских больниц с коронавирусом. Мужчина шел на поправку, но его состояние резко ухудшилось.
2020
29 декабря из-за коронавируса умер певец Владимир Ефименко. Он первым исполнил такие композиции, как "Обручальное кольцо", "Где же ты была", "Прощай" и "Родная земля", которые в дальнейшем стали шлягерами и были перепеты другими исполнителями.
24 декабря в Москве из-за последствий перенесенного COVID-19 скончался владелец одной из крупнейших золотодобывающих компаний в России "Сусуманзолото" Владимир Христов.
19 декабря от осложнений после коронавируса скончался российский писатель и публицист Роман Арбитман. Широкой публике он известен под псевдонимами Лев Гурский и Роман Кац. Он был одним из крупнейших исследователей отечественной и зарубежной фантастики.
18 декабря из-за COVID-19 скончался депутат Государственной думы от Коммунистической партии Валентин Шурчанов.
9 декабря умер заслуженный артист России Александр Самойлов. Перед смертью артист болел коронавирусом.
2 декабря от коронавируса умер народный артист России Борис Плотников.
30 ноября из-за последствий коронавируса умер основатель бренда "Б.Ю. Александров" Борис Александров.
29 ноября после заражения коронавирусом умер бывший президент Российской академии наук, академик Владимир Фортов.
25 ноября после заражения COVID-19 скончался писатель-фантаст Сергей Синякин.
23 ноября умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин. Причиной смерти стала пневмония, вызванная COVID-19.
30 октября от COVID-19 умер выдающийся дирижер Александр Ведерников.
23 сентября от коронавируса умер депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев.
19 сентября от коронавирусной пневмонии скончался заведующий кафедрой режиссуры Театрального института имени Щукина, ведущий передачи "Русское лото" Михаил Борисов.
3 июля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов.
10 июня скончался юморист и сатирик Анатолий Трушкин. Ранее писатель был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.
4 июня от коронавируса скончалась российская джазовая певица Лариса Сазонова.
30 мая из-за коронавируса скончался старейший актер Российского академического молодежного театра (РАМТ), народный артист России Юльен Балмусов.
29 мая в Москве от коронавируса умер кинорежиссер Самвел Гаспаров, создатель таких известных картин, как "Шестой", "Забудьте слово "смерть", "Хлеб, золото, наган", "Без особого риска" и т.д.
19 мая от коронавируса скончалась детская поэтесса и прозаик Инна Гамзакова.
13 мая от коронавирусной инфекции умер главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров.
5 мая скончался генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия", член президиума РАН Евгений Микрин. Ранее сообщалось, что Микрин заразился коронавирусной инфекцией.
20 апреля после заражения коронавирусом умер российский кинорежиссер Иван Щеголев.
19 апреля в Москве от последствий заражения коронавирусом скончался композитор Александр Вустин.
Ряд известных людей скончались от заболеваний, которые усугубил коронавирус, среди них президент Пушкинского музея Ирина Антонова, народный артист РФ, режиссер Роман Виктюк, писатель Владислав Крапивин, режиссер-документалист, оператор и сценарист Сергей Литовец, бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев, мэр Уфы Ульфат Мустафин, знаменитый диктор Евгений Хорошевцев и др.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Умер Владимир МеньшовВладимир КачанВалентин ШурчановИрина АнтоноваВладимир МеньшовСправки
 
 
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