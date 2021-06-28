https://ria.ru/20210628/mamikonov-1738914356.html

Умер основатель шоу-группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов

Умер основатель шоу-группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов - РИА Новости, 28.06.2021

Умер основатель шоу-группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов

В Москве на 77-м году жизни умер основатель и руководитель шоу-группы "Доктор Ватсон", заслуженный артист России Георгий Мамиконов. Об этом пишет "Газета.ру" со РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:21

2021-06-28T15:21

2021-06-28T16:13

россия

культура

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общество

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Москве на 77-м году жизни умер основатель и руководитель шоу-группы "Доктор Ватсон", заслуженный артист России Георгий Мамиконов. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пиар-менеджера коллектива.Причиной смерти стало осложнение после COVID-19."Мерцательная аритмия на фоне ковида", — уточнила собеседница издания.Георгий Рубенович Мамиконов родился 25 марта 1945 года в Москве. В 1971-м поступил на работу в Москонцерт, с 1973 по 1978 год выступал в составе ВИА "Верные друзья". Через несколько лет основал группу "Сюрприз", которую впоследствии переименовали в "Доктор Ватсон". До конца жизни Мамиконов оставался бессменным руководителем коллектива, а также организатором и солистом. В 1995 году получил почетное звание заслуженного артиста Российской Федерации, а в 2006-м — заслуженного деятеля искусств.

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россия, москва, общество