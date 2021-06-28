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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210628/mamikonov-1738914356.html
Умер основатель шоу-группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов
Умер основатель шоу-группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов - РИА Новости, 28.06.2021
Умер основатель шоу-группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов
В Москве на 77-м году жизни умер основатель и руководитель шоу-группы "Доктор Ватсон", заслуженный артист России Георгий Мамиконов. Об этом пишет "Газета.ру" со РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:21
2021-06-28T16:13
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Москве на 77-м году жизни умер основатель и руководитель шоу-группы "Доктор Ватсон", заслуженный артист России Георгий Мамиконов. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пиар-менеджера коллектива.Причиной смерти стало осложнение после COVID-19."Мерцательная аритмия на фоне ковида", — уточнила собеседница издания.Георгий Рубенович Мамиконов родился 25 марта 1945 года в Москве. В 1971-м поступил на работу в Москонцерт, с 1973 по 1978 год выступал в составе ВИА "Верные друзья". Через несколько лет основал группу "Сюрприз", которую впоследствии переименовали в "Доктор Ватсон". До конца жизни Мамиконов оставался бессменным руководителем коллектива, а также организатором и солистом. В 1995 году получил почетное звание заслуженного артиста Российской Федерации, а в 2006-м — заслуженного деятеля искусств.
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россия, москва, общество
Умер основатель шоу-группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов
15:21 28.06.2021 (обновлено: 16:13 28.06.2021)
 
© АГН "Москва"Художественный руководитель, солист шоу-группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов
Художественный руководитель, солист шоу-группы Доктор Ватсон Георгий Мамиконов - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© АГН "Москва"

В Москве скончался основатель шоу-группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Москве на 77-м году жизни умер основатель и руководитель шоу-группы "Доктор Ватсон", заслуженный артист России Георгий Мамиконов. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пиар-менеджера коллектива.
Причиной смерти стало осложнение после COVID-19.
"Мерцательная аритмия на фоне ковида", — уточнила собеседница издания.
Георгий Рубенович Мамиконов родился 25 марта 1945 года в Москве. В 1971-м поступил на работу в Москонцерт, с 1973 по 1978 год выступал в составе ВИА "Верные друзья". Через несколько лет основал группу "Сюрприз", которую впоследствии переименовали в "Доктор Ватсон".
До конца жизни Мамиконов оставался бессменным руководителем коллектива, а также организатором и солистом. В 1995 году получил почетное звание заслуженного артиста Российской Федерации, а в 2006-м — заслуженного деятеля искусств.
© АГН "Москва"Шоу-группа "Доктор Ватсон"
Шоу-группа Доктор Ватсон - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© АГН "Москва"
Шоу-группа "Доктор Ватсон"
 
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