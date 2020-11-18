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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Виктюка
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Виктюка
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Театра Романа Виктюка в связи с кончиной режиссера, соответствующая телеграмма опубликована в... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:05
2020-11-18T17:05
2020-11-18T17:05
культура
умер роман виктюк
театр романа виктюка
роман виктюк
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Театра Романа Виктюка в связи с кончиной режиссера, соответствующая телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.Виктюк скончался во вторник на 85-м году жизни. Причиной смерти народного артиста РФ стала тромбоэмболия, сообщила пресс-атташе театра Виктюка.Путин отметил, что выдающийся режиссер был наделен особой внутренней свободой, которая позволяла ему ломать устаревшие стереотипы и идти своим творческим путем."Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его друзей, единомышленников, учеников, всех почитателей его щедрого дарования", - заключил глава государства.Роман Виктюк - театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Виктюк также преподавал в ГИТИСе. В 2009 году получил звание народного артиста РФ.
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умер роман виктюк, театр романа виктюка, роман виктюк, гитис, владимир путин, общество
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
выразил соболезнования коллективу Театра Романа Виктюка
в связи с кончиной режиссера, соответствующая телеграмма опубликована в среду на сайте
Кремля.
Виктюк скончался во вторник на 85-м году жизни. Причиной смерти народного артиста РФ стала тромбоэмболия, сообщила пресс-атташе театра Виктюка.
"Примите глубокие соболезнования и слова искреннего участия в связи с кончиной Романа Григорьевича Виктюка... Его талантливые работы обогатили палитру отечественного и мирового театрального искусства, стали ярким, уникальным явлением в культурной жизни нашей страны, других государств", - говорится в телеграмме президента.
Путин отметил, что выдающийся режиссер был наделен особой внутренней свободой, которая позволяла ему ломать устаревшие стереотипы и идти своим творческим путем.
"Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его друзей, единомышленников, учеников, всех почитателей его щедрого дарования", - заключил глава государства.
Роман Виктюк - театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Виктюк также преподавал в ГИТИСе. В 2009 году получил звание народного артиста РФ.