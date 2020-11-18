https://ria.ru/20201118/viktyuk-1585214522.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Виктюка

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Виктюка

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Театра Романа Виктюка в связи с кончиной режиссера, соответствующая телеграмма опубликована в... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T17:05

2020-11-18T17:05

2020-11-18T17:05

культура

умер роман виктюк

театр романа виктюка

роман виктюк

гитис

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Театра Романа Виктюка в связи с кончиной режиссера, соответствующая телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.Виктюк скончался во вторник на 85-м году жизни. Причиной смерти народного артиста РФ стала тромбоэмболия, сообщила пресс-атташе театра Виктюка.Путин отметил, что выдающийся режиссер был наделен особой внутренней свободой, которая позволяла ему ломать устаревшие стереотипы и идти своим творческим путем."Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его друзей, единомышленников, учеников, всех почитателей его щедрого дарования", - заключил глава государства.Роман Виктюк - театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Виктюк также преподавал в ГИТИСе. В 2009 году получил звание народного артиста РФ.

https://ria.ru/20201117/viktyuk-1585070018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер роман виктюк, театр романа виктюка, роман виктюк, гитис, владимир путин, общество