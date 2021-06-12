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Глава администрации Выборгского района умер от коронавируса

Глава администрации Выборгского района умер от коронавируса - РИА Новости, 12.06.2021

Глава администрации Выборгского района умер от коронавируса

Глава администрации Выборгского района Ленинградской области Ильдар Гилязов скончался в связи с тяжелым течением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T13:17

2021-06-12T13:17

2021-06-12T13:17

александр дрозденко

выборгский район

ленинградская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Глава администрации Выборгского района Ленинградской области Ильдар Гилязов скончался в связи с тяжелым течением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба областной администрации.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования родным и близким Гилязова."Его уважали, любили выборжане, ленинградцы. Я горжусь, что в нашей команде был такой яркий, решительный, исполненный желания работать для области человек", - отметил Дрозденко.Ильдар Гилязов занимал пост главы администрации Выборгского района Ленинградской области с ноября 2020 года.

выборгский район

ленинградская область

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2021

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александр дрозденко, выборгский район, ленинградская область, общество