Глава администрации Выборгского района умер от коронавируса
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГлава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов
Глава администрации Выборгского района Ленинградской области умер из-за COVID-19
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Глава администрации Выборгского района Ленинградской области Ильдар Гилязов скончался в связи с тяжелым течением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба областной администрации.
"Ильдар Гилязов был госпитализирован в Ленинградскую областную клиническую больницу в связи с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Умер в 8.45 12 июня", - говорится в сообщении.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования родным и близким Гилязова.
"Не стало нашего товарища, друга, замечательного человека — Ильдара Фагимовича Гилязова. Он ушел из жизни в расцвете сил, впереди было множество планов — Ильдар Фагимович всего себя отдавал новой ответственной работе главы администрации Выборгского района Ленинградской области", - говорится в тексте соболезнования.
"Его уважали, любили выборжане, ленинградцы. Я горжусь, что в нашей команде был такой яркий, решительный, исполненный желания работать для области человек", - отметил Дрозденко.
Ильдар Гилязов занимал пост главы администрации Выборгского района Ленинградской области с ноября 2020 года.