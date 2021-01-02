https://ria.ru/20210102/korenev-1591836783.html

Умер исполнитель главной роли в фильме "Человек-амфибия" Владимир Коренев

Умер исполнитель главной роли в фильме "Человек-амфибия" Владимир Коренев

Умер народный артист России Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в культовом фильме "Человек-амфибия", сообщила РИА Новости его дочь. Ему было 80 лет. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T17:26

2021-01-02T17:26

2021-01-02T17:27

умер владимир коренев

владимир коренев

московский драматический театр имени к. с. станиславского

гитис

севастополь

таллин

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Умер народный артист России Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в культовом фильме "Человек-амфибия", сообщила РИА Новости его дочь. Ему было 80 лет.В Электротеатре Станиславский заявили, что мужчина скончался после заражения коронавирусом. Владимир Путин и Сергей Собянин уже выразили соболезнования родным и близким артиста.Владимир КореневКоренев родился в 1940 году в Севастополе, школу он окончил в Таллине. В 1961 будущий актер Владимир Коренев окончил ГИТИС, а затем поступил в труппу Московского драматического театра имени К.С. Станиславского (сейчас Электротеатр Станиславский). Первыми его ролями стали Кирпатый в "Днях Турбиных" Михаила Булгакова и Нищий Филч в "Трехгрошовой опере" Бертольта Брехта.В середине шестидесятых Коренев играл в спектаклях Львова-Анохина – "Медее", "Анне", "Палубе". Одной из лучших работ артиста стала роль Робин Гуда в одноименном спектакле, поставленном Екатериной Еланской в 1968 году. Актер стал знаменитым после того, как сыграл главную роль в картине "Человек-амфибия" (1962). Также Коренев известен зрителям по ролям в фильмах "Свет далекой звезды" (1964), "Дети Дон-Кихота" (1965), "Сыны Отечества" (1968), сериале "Освобождение" (1971), картинах "Дорога в ад" (1988), "Неизвестные страницы из жизни разведчика" (1990) и других. Кроме того, актер преподавал, являлся художественным руководителем факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.

https://ria.ru/20210102/korenev-1591827014.html

севастополь

таллин

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умер владимир коренев, владимир коренев, московский драматический театр имени к. с. станиславского, гитис, севастополь, таллин