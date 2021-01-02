"Не променяю моря на вашу душную, пыльную землю": умер Владимир Коренев

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После института артист поступил в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. Первыми его ролями стали Кирпатый в "Днях Турбиных" Михаила Булгакова и Нищий Филч в "Трехгрошовой опере" Бертольта Брехта.