"Не променяю моря на вашу душную, пыльную землю": умер Владимир Коренев

Актер театра и кино Владимир Борисович Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. В 1961 году окончил ГИТИС (мастерская Ольги Андровской и Григория Конского).
Актер театра и кино Владимир Борисович Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. В 1961 году окончил ГИТИС (мастерская Ольги Андровской и Григория Конского).
После института артист поступил в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. Первыми его ролями стали Кирпатый в "Днях Турбиных" Михаила Булгакова и Нищий Филч в "Трехгрошовой опере" Бертольта Брехта.
После института артист поступил в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. Первыми его ролями стали Кирпатый в "Днях Турбиных" Михаила Булгакова и Нищий Филч в "Трехгрошовой опере" Бертольта Брехта.
Актер играл такие разноплановые роли, как Швондер в "Собачьем сердце" Михаила Булгакова, Илл в "Визите старой дамы" Фридриха Дюрренматта, Воланд в "Мастере и Маргарите" Булгакова, Доктор Зубрицкий в комедии "Дураки" Нила Саймона.
Актер играл такие разноплановые роли, как Швондер в "Собачьем сердце" Михаила Булгакова, Илл в "Визите старой дамы" Фридриха Дюрренматта, Воланд в "Мастере и Маргарите" Булгакова, Доктор Зубрицкий в комедии "Дураки" Нила Саймона.
В кино огромный успех и популярность принесла Владимиру Кореневу главная роль в картине "Человек-амфибия" (1962). Его герой был признан главным романтическим образом 1960-х годов.
В кино огромный успех и популярность принесла Владимиру Кореневу главная роль в картине "Человек-амфибия" (1962). Его герой был признан главным романтическим образом 1960-х годов.
На фото: Владимир Коренев с дочерью Ириной и внуком Егором.
На фото: Владимир Коренев с дочерью Ириной и внуком Егором.
Владимир Коренев известен зрителям по ролям в фильмах "Свет далекой звезды" (1964), "Дети Дон-Кихота" (1965), "Сыны Отечества" (1968), сериале "Освобождение" (1971), картинах "Дорога в ад" (1988), "Неизвестные страницы из жизни разведчика" (1990) и других.
Владимир Коренев известен зрителям по ролям в фильмах "Свет далекой звезды" (1964), "Дети Дон-Кихота" (1965), "Сыны Отечества" (1968), сериале "Освобождение" (1971), картинах "Дорога в ад" (1988), "Неизвестные страницы из жизни разведчика" (1990) и других.
В 2011 году как режиссер он поставил спектакль "Опасные связи" Шодерло де Лакло, в 2019 году – постановку "Служанки бульвара Сансет" по мотивам пьесы Жана Жене "Служанки" и фильма Билли Уайлдера "Бульвар Сансет".
В 2011 году как режиссер он поставил спектакль "Опасные связи" Шодерло де Лакло, в 2019 году – постановку "Служанки бульвара Сансет" по мотивам пьесы Жана Жене "Служанки" и фильма Билли Уайлдера "Бульвар Сансет".
На фото: кадр из фильма "Тайны дворцовых переворотов Россия, век XVIII".
На фото: кадр из фильма "Тайны дворцовых переворотов Россия, век XVIII".
В 1998 году Владимиру Кореневу было присвоено звание Народного артиста Российской Федерации.
В 1998 году Владимиру Кореневу было присвоено звание Народного артиста Российской Федерации.