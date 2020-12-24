https://ria.ru/20201224/khristov-1590794183.html

Умер бизнесмен из списка Forbes Владимир Христов

Умер бизнесмен из списка Forbes Владимир Христов

В Москве на 72-м году жизни скончался владелец одной из крупнейших золотодобывающих компаний в России "Сусуманзолото" Владимир Христов. Об этом сообщил Forbes... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:28

2020-12-24T17:28

2020-12-24T19:10

сусуманзолото

forbes

владимир христов

коронавирус в россии

экономика

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Москве на 72-м году жизни скончался владелец одной из крупнейших золотодобывающих компаний в России "Сусуманзолото" Владимир Христов. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на генерального директора "Сусуманзолото" Александра Чугунова.По информации издания "Магаданская правда", Христов умер в больнице в Коммунарке. Причиной смерти стали последствия перенесенного COVID-19.Ранее Христов вошел в список богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Его доля в компании оценивалась в 500 миллионов долларов.Христов начал работать на Сусуманском горно-обогатительном комбинате в 1980-х, в 1991 году занял должность гендиректора. В 1995-м принял участие в приватизации комбината, создав холдинг, головным предприятием которого стало ОАО "Сусуманзолото". Как пишет Forbes, Христов владел примерно 65 процентами акций компании.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сусуманзолото, forbes, владимир христов, коронавирус в россии, экономика