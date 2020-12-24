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Умер бизнесмен из списка Forbes Владимир Христов
Умер бизнесмен из списка Forbes Владимир Христов
В Москве на 72-м году жизни скончался владелец одной из крупнейших золотодобывающих компаний в России "Сусуманзолото" Владимир Христов. Об этом сообщил Forbes... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:28
2020-12-24T19:10
сусуманзолото
forbes
владимир христов
коронавирус в россии
экономика
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Москве на 72-м году жизни скончался владелец одной из крупнейших золотодобывающих компаний в России "Сусуманзолото" Владимир Христов. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на генерального директора "Сусуманзолото" Александра Чугунова.По информации издания "Магаданская правда", Христов умер в больнице в Коммунарке. Причиной смерти стали последствия перенесенного COVID-19.Ранее Христов вошел в список богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Его доля в компании оценивалась в 500 миллионов долларов.Христов начал работать на Сусуманском горно-обогатительном комбинате в 1980-х, в 1991 году занял должность гендиректора. В 1995-м принял участие в приватизации комбината, создав холдинг, головным предприятием которого стало ОАО "Сусуманзолото". Как пишет Forbes, Христов владел примерно 65 процентами акций компании.
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сусуманзолото, forbes, владимир христов, коронавирус в россии, экономика

Умер бизнесмен из списка Forbes Владимир Христов

17:28 24.12.2020 (обновлено: 19:10 24.12.2020)
 
© Фото : сайт Магаданской областной ДумыВладимир Христов
Владимир Христов - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : сайт Магаданской областной Думы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Москве на 72-м году жизни скончался владелец одной из крупнейших золотодобывающих компаний в России "Сусуманзолото" Владимир Христов. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на генерального директора "Сусуманзолото" Александра Чугунова.
По информации издания "Магаданская правда", Христов умер в больнице в Коммунарке. Причиной смерти стали последствия перенесенного COVID-19.
Ранее Христов вошел в список богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Его доля в компании оценивалась в 500 миллионов долларов.
Христов начал работать на Сусуманском горно-обогатительном комбинате в 1980-х, в 1991 году занял должность гендиректора. В 1995-м принял участие в приватизации комбината, создав холдинг, головным предприятием которого стало ОАО "Сусуманзолото".
Как пишет Forbes, Христов владел примерно 65 процентами акций компании.
 
СусуманзолотоForbesВладимир ХристовКоронавирус в РоссииЭкономика
 
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