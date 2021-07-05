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"Очень талантливый человек": Михайлов прокомментировал смерть Меньшова
"Очень талантливый человек": Михайлов прокомментировал смерть Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021
"Очень талантливый человек": Михайлов прокомментировал смерть Меньшова
Режиссер Владимир Меньшов был талантливым и искренним человеком, его смерть — огромная потеря, рассказал РИА Новости актер Александр Михайлов. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:28
2021-07-05T11:28
2021-07-05T12:26
умер владимир меньшов
россия
александр михайлов (cпорт)
владимир меньшов
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Режиссер Владимир Меньшов был талантливым и искренним человеком, его смерть — огромная потеря, рассказал РИА Новости актер Александр Михайлов.Ранее "Мосфильм" сообщил, что Меньшов на 82-м году жизни умер от последствий коронавируса."Очень талантливый человек, искренний, дорогой человек <…> Мои искренние соболезнования Верочке Алентовой (супруге Меньшова. — Прим. ред.), Юле (дочери. — Прим. ред.). Ушел из жизни очень талантливый человек. Огромная потеря <…> Вот это удар", — сказал Михайлов.Владимир Меньшов — народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов России.
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умер владимир меньшов, россия, александр михайлов (cпорт), владимир меньшов
"Очень талантливый человек": Михайлов прокомментировал смерть Меньшова
11:28 05.07.2021 (обновлено: 12:26 05.07.2021)
Актер Александр Михайлов назвал Владимира Меньшова талантливым и искренним человеком