Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Москве на 79-м году жизни скончался сатирик Анатолий Трушкин, сообщил РИА Новости его друг, заслуженный артист Николай Лукинский.
Месяц назад писателя госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Позже стало известно, что он находится в тяжелом состоянии.
"В начале мая его (Трушкина. — Прим. ред.) положили в больницу, он лежал там целый месяц, пошел на поправку. Как рассказала внучка, пять дней назад с ним разговаривала, он ходил на процедуры, все нормально, собирался на гастроли ехать уже в июле. <...> А сейчас вот это печальное известие", — рассказал Лукинский.
Анатолий Трушкин — советский и российский литератор, редактор и сценарист, а также постоянный участник юмористических программ на телевидении. В 1992 и 2010 годах был удостоен премии "Золотой теленок" "Литературной газеты".
Произведения Трушкина входили в репертуар таких артистов эстрады, как Ефим Шифрин, Михаил Евдокимов, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур и других.
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