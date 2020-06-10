Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

"В начале мая его (Трушкина. — Прим. ред.) положили в больницу, он лежал там целый месяц, пошел на поправку. Как рассказала внучка, пять дней назад с ним разговаривала, он ходил на процедуры, все нормально, собирался на гастроли ехать уже в июле. <...> А сейчас вот это печальное известие", — рассказал Лукинский.