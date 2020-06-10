Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200610/1572733204.html
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
2020-06-10T15:50
культура
анатолий трушкин
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
литературная газета
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572738932_27:0:839:457_1200x0_80_0_0_39ab58bdab4b3f7c99a1c38bdffc95ce.jpg
https://ria.ru/20200610/1572741596.html
один из лучших сатириков был ... сейчас таких нет, юмор у молодых одноизвилистый в наше время
184
Посредственный сатирик был.. Земля пухом
180
19
россия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572733204.html?chat_room_id=1572733204
Новости
ru-RU
86842
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572738932_27:0:839:457_1200x0_80_0_0_39ab58bdab4b3f7c99a1c38bdffc95ce.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572738932_215:0:824:457_1200x0_80_0_0_a930847008a9549544e09995d7e6371b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572738932_291:0:748:457_1200x0_80_0_0_a3d21f66995f73c4c77fcde20f030da6.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий трушкин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, литературная газета

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

12:22 10.06.2020 (обновлено: 15:50 10.06.2020)
86842
© Телеканал "Россия 1"Стоп-кадр выступления писателя-сатирика Анатолия Трушкина
Стоп-кадр выступления писателя-сатирика Анатолия Трушкина
© Телеканал "Россия 1"
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Москве на 79-м году жизни скончался сатирик Анатолий Трушкин, сообщил РИА Новости его друг, заслуженный артист Николай Лукинский.
Месяц назад писателя госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Позже стало известно, что он находится в тяжелом состоянии.

"В начале мая его (Трушкина. — Прим. ред.) положили в больницу, он лежал там целый месяц, пошел на поправку. Как рассказала внучка, пять дней назад с ним разговаривала, он ходил на процедуры, все нормально, собирался на гастроли ехать уже в июле. <...> А сейчас вот это печальное известие", — рассказал Лукинский.

Анатолий Трушкин — советский и российский литератор, редактор и сценарист, а также постоянный участник юмористических программ на телевидении. В 1992 и 2010 годах был удостоен премии "Золотой теленок" "Литературной газеты".
Произведения Трушкина входили в репертуар таких артистов эстрады, как Ефим Шифрин, Михаил Евдокимов, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур и других.
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Вчера, 13:10
Биография Анатолия Трушкина
2089700468
Обсудить 19
КультураАнатолий ТрушкинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЛитературная газета
Популярные комментарии
один из лучших сатириков был ... сейчас таких нет, юмор у молодых одноизвилистый в наше время
10 июня, 12:27
Анна Луч
16721707
Посредственный сатирик был.. Земля пухом
10 июня, 12:34
mdmiguel dios
1040524137
Рекомендуем
Петр Порошенко перед началом внеочередного заседания Верховной рады
На Украине возбудили дело против Порошенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад Победы
Стиг Энгстрём
В Швеции назвали имя убийцы премьера Улофа Пальме в 1986 году
Сотрудники спецназа во время учений
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
В ГИБДД рассказали о нарушениях ПДД Ефремовым
Следственный экспермиент на месте убийства
Изнасиловали и убили: банда подростков держит в страхе сибирскую деревню
Актер Александр Панкратов-Черный
Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Биография Анатолия Трушкина
Ликвидация разлива топлива в Норильске
Названа предварительная причина утечки топлива в Норильске
Скорая помощь в Таиланде
Пропавшую в Таиланде журналистку нашли мертвой в джунглях
Иван Охлобыстин
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Названы условия домашнего ареста Михаила Ефремова
Актер Владимир Долинский
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
03:04Названы безопасные направления для туристов
Лента новостейМолния