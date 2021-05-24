https://ria.ru/20210524/aktrisa-1733582110.html
СМИ назвало причину смерти актрисы Нины Шацкой
СМИ назвало причину смерти актрисы Нины Шацкой - РИА Новости, 24.05.2021
СМИ назвало причину смерти актрисы Нины Шацкой
Заслуженной артистке России Нине Шацкой накануне смерти диагностировали коронавирус, передает Пятый канал. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T02:42
2021-05-24T02:42
2021-05-24T10:30
коронавирус covid-19
культура
нина шацкая
россия
школа современной пьесы
государственный институт театрального искусства
театр на таганке
леонид филатов
происшествия
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Стала известна причина смерти актрисы Нины Шацкой
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Заслуженной артистке России Нине Шацкой накануне смерти диагностировали коронавирус, передает Пятый канал.В воскресенье пресс-атташе Театра на Таганке рассказала об уходе актрисы из жизни в возрасте 81 года.Нина Шацкая — выпускница Государственного института театрального искусства. Она служила в Театре на Таганке, а затем в "Содружестве актеров Таганки". С 2003 года артистка также работала в "Школе современной пьесы".Шацкая сыграла во множестве кинолент: "Преждевременный человек", "Чрезвычайное поручение", "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Визит к Минотавру".Актриса была вдовой народного артиста России Леонида Филатова, который умер в 2003 году.
https://ria.ru/20210414/marusev-1728238772.html
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коронавирус covid-19, нина шацкая, россия, школа современной пьесы, государственный институт театрального искусства, театр на таганке, леонид филатов, происшествия