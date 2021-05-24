https://ria.ru/20210524/aktrisa-1733582110.html

СМИ назвало причину смерти актрисы Нины Шацкой

СМИ назвало причину смерти актрисы Нины Шацкой - РИА Новости, 24.05.2021

СМИ назвало причину смерти актрисы Нины Шацкой

Заслуженной артистке России Нине Шацкой накануне смерти диагностировали коронавирус, передает Пятый канал. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T02:42

2021-05-24T02:42

2021-05-24T10:30

коронавирус covid-19

культура

нина шацкая

россия

школа современной пьесы

государственный институт театрального искусства

театр на таганке

леонид филатов

происшествия

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Стала известна причина смерти актрисы Нины Шацкой

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Заслуженной артистке России Нине Шацкой накануне смерти диагностировали коронавирус, передает Пятый канал.В воскресенье пресс-атташе Театра на Таганке рассказала об уходе актрисы из жизни в возрасте 81 года.Нина Шацкая — выпускница Государственного института театрального искусства. Она служила в Театре на Таганке, а затем в "Содружестве актеров Таганки". С 2003 года артистка также работала в "Школе современной пьесы".Шацкая сыграла во множестве кинолент: "Преждевременный человек", "Чрезвычайное поручение", "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Визит к Минотавру".Актриса была вдовой народного артиста России Леонида Филатова, который умер в 2003 году.

https://ria.ru/20210414/marusev-1728238772.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, нина шацкая, россия, школа современной пьесы, государственный институт театрального искусства, театр на таганке, леонид филатов, происшествия