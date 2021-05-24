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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210524/aktrisa-1733582110.html
СМИ назвало причину смерти актрисы Нины Шацкой
СМИ назвало причину смерти актрисы Нины Шацкой - РИА Новости, 24.05.2021
СМИ назвало причину смерти актрисы Нины Шацкой
Заслуженной артистке России Нине Шацкой накануне смерти диагностировали коронавирус, передает Пятый канал. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T02:42
2021-05-24T10:30
коронавирус covid-19
культура
нина шацкая
россия
школа современной пьесы
государственный институт театрального искусства
театр на таганке
леонид филатов
происшествия
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Стала известна причина смерти актрисы Нины Шацкой
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Заслуженной артистке России Нине Шацкой накануне смерти диагностировали коронавирус, передает Пятый канал.В воскресенье пресс-атташе Театра на Таганке рассказала об уходе актрисы из жизни в возрасте 81 года.Нина Шацкая — выпускница Государственного института театрального искусства. Она служила в Театре на Таганке, а затем в "Содружестве актеров Таганки". С 2003 года артистка также работала в "Школе современной пьесы".Шацкая сыграла во множестве кинолент: "Преждевременный человек", "Чрезвычайное поручение", "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Визит к Минотавру".Актриса была вдовой народного артиста России Леонида Филатова, который умер в 2003 году.
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коронавирус covid-19, нина шацкая, россия, школа современной пьесы, государственный институт театрального искусства, театр на таганке, леонид филатов, происшествия

СМИ назвало причину смерти актрисы Нины Шацкой

02:42 24.05.2021 (обновлено: 10:30 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Нина Филатова-Шацкая
Актриса Нина Филатова-Шацкая - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Заслуженной артистке России Нине Шацкой накануне смерти диагностировали коронавирус, передает Пятый канал.
В воскресенье пресс-атташе Театра на Таганке рассказала об уходе актрисы из жизни в возрасте 81 года.
Нина Шацкая — выпускница Государственного института театрального искусства. Она служила в Театре на Таганке, а затем в "Содружестве актеров Таганки". С 2003 года артистка также работала в "Школе современной пьесы".
Шацкая сыграла во множестве кинолент: "Преждевременный человек", "Чрезвычайное поручение", "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Визит к Минотавру".
Актриса была вдовой народного артиста России Леонида Филатова, который умер в 2003 году.
Актер Олег Марусев - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 14:16Культура
Умер актер и телеведущий Олег Марусев
 
КультураКоронавирус COVID-19Нина ШацкаяРоссияШкола современной пьесыГосударственный институт театрального искусстваТеатр на ТаганкеЛеонид ФилатовПроисшествия
 
 
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