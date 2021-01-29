https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595052754.html

Красавец-офицер советского кино: умер народный артист Василий Лановой

Красавец-офицер советского кино: умер народный артист Василий Лановой

Василий Лановой, красавец с аристократической внешностью, с первых же ролей покорил зрителей всего Советского Союза. И кого бы он ни играл – пламенного... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T01:25

2021-01-29T01:25

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Василий Лановой, красавец с аристократической внешностью, с первых же ролей покорил зрителей всего Советского Союза. И кого бы он ни играл – пламенного коммуниста, ученого-конформиста, князя-искусителя или советского офицера – любовь зрителей оставалась неизменной на протяжении более чем 60 лет его карьеры. Народного артиста СССР не стало на 88-м году жизни (причина смерти - коронавирус) Яркий дебютАртистическая карьера юного Ланового началась в 1948 году в драмкружке Дома культуры завода имени Лихачева. Там он дебютировал в постановке по повести Льва Кассиля "Дорогие мои мальчишки". В 17 лет Василий получил свою первую премию на Всесоюзном конкурсе самодеятельности за главную роль в постановке "Аттестат зрелости". Казалось бы, выбор дальнейшего пути был предрешен. Но, тем не менее, после школы, которую Лановой окончил с золотой медалью, он поступил на факультет журналистики МГУ. Однако, проучившись полгода, сбежал в Щукинское училище – туда его приняли с первого раза.В 1957 году актер был принят в труппу прославленного Театра имени Вахтангова, которым руководил в то время Рубен Симонов. И в этом театре артист прослужил до конца жизни, играя ведущие роли в знаменитых спектаклях "Принцесса Турандот", "Каменный гость", "Антоний и Клеопатра", "Мария Тюдор", "Князь Андрей" и других.Павел КорчагинВсесоюзная слава пришла к актеру в 1956 году сразу после выхода на экраны фильма Владимира Наумова и Александра Алова "Павел Корчагин" по роману Николая Островского "Как закалялась сталь" – у него там главная роль.На нее был уже утвержден Георгий Юматов, но, начав сниматься, – заболел. Режиссеры фильма нашли Ланового – студента 3-го курса – в соседнем павильоне на съемках фильма "Триста лет тому...". По словам Наумова, как только он и режиссер Алов поняли, что Лановой не только очень красив, но еще и обладает внутренней силой – выбор был сделан.Алые парусаПосле роли Корчагина – стремительный взлет в карьере. В фильме Александра Птушко "Алые паруса" (1961) Василий Лановой сыграл капитана Грэя (Ассоль - Анастасия Вертинская). "Когда я шел на пробы, я был уверен, что сыграю Грэя — это моя роль. Получился прекрасный фильм о верности мечте!" — признавался актер.После выхода фильма на экраны в СССР, наверное, не осталось ни одной девушки, которая бы не грезила о красавце Грэе, плывущем к ней на корабле с алыми парусами. Эту мечту сам Лановой воплотил в жизнь – для своей жены актрисы Тамары Зябловой.Во время съемок "Алых парусов" актер подговорил капитана парусника пришвартоваться по пути из Одессы в Коктебель у санатория, где отдыхала его жена. "Иду на грозу"В фильме Сергея Микаэляна "Иду на грозу" (1965), снятом по одноименному роману Даниила Гранина, Лановой сыграл молодого ученого-физика Тулина. Вместе со своим другом Крыловым они мечтают управлять грозой, освободив человека от зависимости от погоды. Ради общего дела Тулин готов идти на компромиссы – в отличие от друга, который не хочет поступаться принципами."Война и мир"В оскароносном фильме Сергея Бондарчука "Война и Мир" Лановой мечтал сыграть князя Андрея, но Бондарчук видел в нем красавца и повесу Анатоля Курагина. Бондарчуку все-таки удалось уговорить актера, но Лановой поставил режиссеру условие: нужно вернуть в сценарий сцену, когда Анатолю отрезают ногу в лазарете под Бородиным. "После колебаний он пообещал, и этот эпизод стал одним из лучших в роли", — вспоминал актер.После выхода фильма многие критики отмечали, что у Курагина в исполнении Ланового больше человеческих черт, чем у его героя в романе."Анна Каренина"Так же как в истории с Курагиным, Лановой изначально отказался играть Вронского в фильме Александра Зархи "Анна Каренина" (1967). Во-первых, в сценарии персонаж Толстого показался ему "плоским". И во-вторых, на роль Карениной была утверждена его бывшая жена актриса Татьяна Самойлова. Но Зархи, в конце концов, уговорил Ланового.В 1968 году картина должна была участвовать в конкурсной программе Каннского кинофестиваля, но из-за студенческих волнений премьера во Франции не состоялась."Офицеры"Снять фильм о советских офицерах в 1971 году предложил министр обороны СССР Андрей Гречко (это его крылатая фраза из картины "Есть такая профессия – Родину защищать "). "Офицеров" снимал режиссер-дебютант Владимир Роговой. На роль Ивана Вараввы претендовали Олег Ефремов, Валентин Гафт, Александр Белявский. Но выбрали Ланового, и он снова отказался – так как не понимал своего героя.Фильм стал самым кассовым в советском прокате в 1971 году. Картину посмотрело более 20 миллионов человек(!). Благородный и романтичный офицер Варавва стал для советских мальчишек образцом для подражания на долгие годы. В 2013 году в Москве на Фрунзенской набережной был открыт памятник "Офицеры" - скульптурная группа героев фильма – Ивана Вараввы и семьи Трофимовых.Бессмертный полкПомимо съемок в кино, работы в театре и со студентами, Лановой также занимался общественно-политической деятельностью. Актер, переживший войну, был сопредседателем центрального штаба гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".За свою деятельность Лановой был награжден множеством государственных наград: он лауреат Ленинской премии, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, кавалер ордена Дружбы народов, лауреат театральных премий "Хрустальная Турандот", "Золотая маска". В декабре 2020 года Лановому было присвоено звание "Почетный гражданин города Москвы".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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