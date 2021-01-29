Красавец-офицер советского кино: умер народный артист Василий Лановой
01:25 29.01.2021 (обновлено: 05:59 29.01.2021)
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Василий Лановой, красавец с аристократической внешностью, с первых же ролей покорил зрителей всего Советского Союза. И кого бы он ни играл – пламенного коммуниста, ученого-конформиста, князя-искусителя или советского офицера – любовь зрителей оставалась неизменной на протяжении более чем 60 лет его карьеры. Народного артиста СССР не стало на 88-м году жизни (причина смерти - коронавирус)
Яркий дебют
Артистическая карьера юного Ланового началась в 1948 году в драмкружке Дома культуры завода имени Лихачева. Там он дебютировал в постановке по повести Льва Кассиля "Дорогие мои мальчишки".
В 17 лет Василий получил свою первую премию на Всесоюзном конкурсе самодеятельности за главную роль в постановке "Аттестат зрелости".
Кадр из художественного фильма "Аттестат зрелости"
Казалось бы, выбор дальнейшего пути был предрешен. Но, тем не менее, после школы, которую Лановой окончил с золотой медалью, он поступил на факультет журналистики МГУ. Однако, проучившись полгода, сбежал в Щукинское училище – туда его приняли с первого раза.
В 1957 году актер был принят в труппу прославленного Театра имени Вахтангова, которым руководил в то время Рубен Симонов.
В 1957 году актер был принят в труппу прославленного Театра имени Вахтангова, которым руководил в то время Рубен Симонов.
© РИА Новости / Чернов / Перейти в фотобанкАртист театра имени Евгения Вахтангова Василий Лановой в роли Калафа в спектакле "Принцесса Турандот".
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Артист театра имени Евгения Вахтангова Василий Лановой в роли Калафа в спектакле "Принцесса Турандот".
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкСпектакль по пьесе К. Гоцци "Принцесса Турандот". В роли Бараха - Гарри Дунц, в роли Калафа - Василий Лановой. Государственный академический театр имени Евг. Вахтангова.
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Спектакль по пьесе К. Гоцци "Принцесса Турандот". В роли Бараха - Гарри Дунц, в роли Калафа - Василий Лановой. Государственный академический театр имени Евг. Вахтангова.
© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанкКалаф - Василий Лановой, Адельма - Людмила Максакова. Сцена из спектакля "Турандот" по одноименной пьесе Карло Гоцци. Московский Академический театр имени Евгения Вахтангова.
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Калаф - Василий Лановой, Адельма - Людмила Максакова. Сцена из спектакля "Турандот" по одноименной пьесе Карло Гоцци. Московский Академический театр имени Евгения Вахтангова.
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанк
Народный артист СССР Василий Семенович Лановой в роли Октавия Цезаря в спектакле Московского театра имени Вахтангова "Антоний и Клеопатра".
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Народный артист СССР Василий Семенович Лановой в роли Октавия Цезаря в спектакле Московского театра имени Вахтангова "Антоний и Клеопатра".
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВасилий Лановой читает стихи А.С. Пушинка в сцене из спектакля "Пристань", который будет представлен на юбилейном вечере московского Театра имени Вахтангова, 13 ноября отмечающего 90-летие. "Пристань" создана по мотивам произведений классиков мировой литературы: Бертольда Брехта, Ивана Бунина, Федора Достоевского, Фридриха Дюрренматта, Артура Миллера, Александра Пушкина, Эдуардо де Филиппо.
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Василий Лановой читает стихи А.С. Пушинка в сцене из спектакля "Пристань", который будет представлен на юбилейном вечере московского Театра имени Вахтангова, 13 ноября отмечающего 90-летие. "Пристань" создана по мотивам произведений классиков мировой литературы: Бертольда Брехта, Ивана Бунина, Федора Достоевского, Фридриха Дюрренматта, Артура Миллера, Александра Пушкина, Эдуардо де Филиппо.
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Артист театра имени Евгения Вахтангова Василий Лановой в роли Калафа в спектакле "Принцесса Турандот".
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Спектакль по пьесе К. Гоцци "Принцесса Турандот". В роли Бараха - Гарри Дунц, в роли Калафа - Василий Лановой. Государственный академический театр имени Евг. Вахтангова.
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Калаф - Василий Лановой, Адельма - Людмила Максакова. Сцена из спектакля "Турандот" по одноименной пьесе Карло Гоцци. Московский Академический театр имени Евгения Вахтангова.
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Народный артист СССР Василий Семенович Лановой в роли Октавия Цезаря в спектакле Московского театра имени Вахтангова "Антоний и Клеопатра".
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Василий Лановой читает стихи А.С. Пушинка в сцене из спектакля "Пристань", который будет представлен на юбилейном вечере московского Театра имени Вахтангова, 13 ноября отмечающего 90-летие. "Пристань" создана по мотивам произведений классиков мировой литературы: Бертольда Брехта, Ивана Бунина, Федора Достоевского, Фридриха Дюрренматта, Артура Миллера, Александра Пушкина, Эдуардо де Филиппо.
И в этом театре артист прослужил до конца жизни, играя ведущие роли в знаменитых спектаклях "Принцесса Турандот", "Каменный гость", "Антоний и Клеопатра", "Мария Тюдор", "Князь Андрей" и других.
Павел Корчагин
Всесоюзная слава пришла к актеру в 1956 году сразу после выхода на экраны фильма Владимира Наумова и Александра Алова "Павел Корчагин" по роману Николая Островского "Как закалялась сталь" – у него там главная роль.
© РИА Новости / Киевская киностудия художественных фильмов, 1956 / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Павел Корчагин", 1957 год
Кадр из фильма "Павел Корчагин", 1957 год
На нее был уже утвержден Георгий Юматов, но, начав сниматься, – заболел. Режиссеры фильма нашли Ланового – студента 3-го курса – в соседнем павильоне на съемках фильма "Триста лет тому...". По словам Наумова, как только он и режиссер Алов поняли, что Лановой не только очень красив, но еще и обладает внутренней силой – выбор был сделан.
© РИА Новости / РИА НовостиКадр из фильма "Павел Корчагин" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов). В роли Павла Корчагина артист Василий Лановой, в роли Риты артистка Эльза Леждей
Кадр из фильма "Павел Корчагин" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов). В роли Павла Корчагина артист Василий Лановой, в роли Риты артистка Эльза Леждей
"Работа над этой ролью стала самым счастливым временем в моей актерской судьбе. Сближало меня с Павкой еще и то, что мы были с ним примерно одного возраста. Я жил Павкой, брал с него пример, он давал мне силы, учил упорству, терпению и терпимости", - вспоминал Василий Семенович.
Алые паруса
После роли Корчагина – стремительный взлет в карьере. В фильме Александра Птушко "Алые паруса" (1961) Василий Лановой сыграл капитана Грэя (Ассоль - Анастасия Вертинская).
© РИА Новости / РодькинВасилий Лановой и Олег Анофриев в фильме "Алые паруса" ("Мосфильм", 1961 г.). Режиссер - Александр Птушко
Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме "Алые паруса" ("Мосфильм", 1961 г.). Режиссер - Александр Птушко
"Когда я шел на пробы, я был уверен, что сыграю Грэя — это моя роль. Получился прекрасный фильм о верности мечте!" — признавался актер.
После выхода фильма на экраны в СССР, наверное, не осталось ни одной девушки, которая бы не грезила о красавце Грэе, плывущем к ней на корабле с алыми парусами. Эту мечту сам Лановой воплотил в жизнь – для своей жены актрисы Тамары Зябловой.
А. Вертинская и В. Лановой в фильме "Алые паруса"
Во время съемок "Алых парусов" актер подговорил капитана парусника пришвартоваться по пути из Одессы в Коктебель у санатория, где отдыхала его жена.
"Видели бы вы Ялту, когда мы появились, город стал похож на растревоженный муравейник! Люди забегали, запрыгали, много визга вокруг было… Когда я сошел на берег, жена сказала: "Вы разбудили Ялту! Показушники!" - вспоминал Лановой.
"Иду на грозу"
В фильме Сергея Микаэляна "Иду на грозу" (1965), снятом по одноименному роману Даниила Гранина, Лановой сыграл молодого ученого-физика Тулина. Вместе со своим другом Крыловым они мечтают управлять грозой, освободив человека от зависимости от погоды. Ради общего дела Тулин готов идти на компромиссы – в отличие от друга, который не хочет поступаться принципами.
© РИА Новости / Ленфильм (1965) / Перейти в фотобанкВасилий Лановой и Александр Белявский в фильме "Иду на грозу"
Василий Лановой и Александр Белявский в фильме "Иду на грозу"
"У меня тогда по поводу этой роли был очень интересный разговор с Граниным. Он утверждал, что Тулин — сугубо отрицательный персонаж, а несгибаемый Крылов — положительный. И он мне говорил, что я придаю ему такие качества, которые совсем не присущи Тулину. А я ему доказывал: "Извините, вы поставили вопрос: идти на компромисс или не идти? Тулин — идет. Для пользы дела большого... И он через совесть свою идет на компромисс, чтобы обойти этих чудовищ, и добивается дела. Потом Гранин мне сказал, что я был прав", — рассказывал о своем персонаже Лановой.
"Война и мир"
В оскароносном фильме Сергея Бондарчука "Война и Мир" Лановой мечтал сыграть князя Андрея, но Бондарчук видел в нем красавца и повесу Анатоля Курагина.
"Начались съемки, но я все же донимал режиссера: "Сергей Федорович, дайте попробоваться на князя Андрея, я его вижу и слышу!". Через три дня звонит Бондарчук: "Никаких Андреев, будешь играть Курагина". У меня взыграло: "Тогда, - говорю, - никаких Курагиных!". И повесил трубку", — рассказывал в интервью Василий Семенович.
© РИА Новости / В. Уваров / Перейти в фотобанкАртист Василий Лановой в роли Анатоля Курагина на съемках кинофильма "Война и мир"
Артист Василий Лановой в роли Анатоля Курагина на съемках кинофильма "Война и мир"
Бондарчуку все-таки удалось уговорить актера, но Лановой поставил режиссеру условие: нужно вернуть в сценарий сцену, когда Анатолю отрезают ногу в лазарете под Бородиным. "После колебаний он пообещал, и этот эпизод стал одним из лучших в роли", — вспоминал актер.
После выхода фильма многие критики отмечали, что у Курагина в исполнении Ланового больше человеческих черт, чем у его героя в романе.
После выхода фильма многие критики отмечали, что у Курагина в исполнении Ланового больше человеческих черт, чем у его героя в романе.
"Анна Каренина"
Так же как в истории с Курагиным, Лановой изначально отказался играть Вронского в фильме Александра Зархи "Анна Каренина" (1967).
Артист Василий Лановой в роли Вронского
Во-первых, в сценарии персонаж Толстого показался ему "плоским". И во-вторых, на роль Карениной была утверждена его бывшая жена актриса Татьяна Самойлова. Но Зархи, в конце концов, уговорил Ланового.
"Прошлое мне даже помогло — мне легче было разобраться в отношениях героев Льва Николаевича сквозь призму нашей судьбы. У Анны Карениной есть преимущество — она гениально умела любить, а Вронский любовником был рядовым: красивым, но достаточно прохладным, все на свете анализирующим. Тем не менее, именно столкновение таланта любить, которым наделена Анна, с заурядным по этой части Вронским высекало между ними необходимую искру, а пережитое мной и Татьяной в реальности придавало этой ситуации пикантности", — вспоминал актер.
Кадр из фильма "Анна Каренина"
В 1968 году картина должна была участвовать в конкурсной программе Каннского кинофестиваля, но из-за студенческих волнений премьера во Франции не состоялась.
"Офицеры"
Снять фильм о советских офицерах в 1971 году предложил министр обороны СССР Андрей Гречко (это его крылатая фраза из картины "Есть такая профессия – Родину защищать ").
© Киностудия им. М. Горького. 1971Василий Лановой в фильме "Офицеры"
© Киностудия им. М. Горького. 1971
Василий Лановой в фильме "Офицеры"
"Офицеров" снимал режиссер-дебютант Владимир Роговой. На роль Ивана Вараввы претендовали Олег Ефремов, Валентин Гафт, Александр Белявский. Но выбрали Ланового, и он снова отказался – так как не понимал своего героя.
"Режиссер Владимир Роговой грозил: "Я пожалуюсь на тебя в комсомол! Все равно заставлю сниматься!". В ответ я хохотал, а оператор — потрясающий Михаил Кириллов — нашел совершенно другой подход. Он мне сказал: "Вася, чего ты мучаешься? Русское офицерство всегда — при императоре Петре I и при советской власти — воплощало в себе романтизм благородного русского общества. Среди офицеров обязательно были Анатоли Курагины — чудовищные эгоисты, но были и люди чести и долга — образованные, самоотверженные…". И я согласился", — рассказывал в интервью Василий Лановой.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОткрытие памятника "Есть такая профессия — Родину защищать"
Открытие памятника "Есть такая профессия — Родину защищать"
Фильм стал самым кассовым в советском прокате в 1971 году. Картину посмотрело более 20 миллионов человек(!). Благородный и романтичный офицер Варавва стал для советских мальчишек образцом для подражания на долгие годы.
В 2013 году в Москве на Фрунзенской набережной был открыт памятник "Офицеры" - скульптурная группа героев фильма – Ивана Вараввы и семьи Трофимовых.
Бессмертный полк
Помимо съемок в кино, работы в театре и со студентами, Лановой также занимался общественно-политической деятельностью. Актер, переживший войну, был сопредседателем центрального штаба гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции "Бессмертный полк" в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции "Бессмертный полк" в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
За свою деятельность Лановой был награжден множеством государственных наград: он лауреат Ленинской премии, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, кавалер ордена Дружбы народов, лауреат театральных премий "Хрустальная Турандот", "Золотая маска". В декабре 2020 года Лановому было присвоено звание "Почетный гражданин города Москвы".