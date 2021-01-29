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https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595061790.html
Народный артист Василий Лановой умер на 88-м году жизни
Народный артист Василий Лановой умер на 88-м году жизни
Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни, сообщил в Instagram мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T03:21
2021-01-29T04:35
культура
умер василий лановой
россия
василий лановой
москва
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни, сообщил в Instagram мэр Москвы Сергей Собянин.Столичный градоначальник назвал Ланового "великим артистом" и "всенародно любимым актером". Он также выразил соболезнования родным и близким актера.Причиной смерти Ланового стал коронавирус, об этом сообщил телеканалу "360" директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок."Причина — коронавирус", — сказал Крок.В начале января актера с женой Ириной Купченко госпитализировали с COVID-19. Ранее в четверг Кирилл Крок заявил, что состояние Ланового ухудшилось и его перевели в реанимацию."Честный человек, сражавшийся с ложью"Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила в Facebook, что Лановой был отчаянно честным человеком, сражавшимся с ложью. Она назвала актера "настоящим гражданином", а также заметила, что он был "образцом гражданского мужества".Василий Лановой был не только великим актером, он положил все силы на воспитание молодого поколения в патриотизме и любви к Родине, заявила в свою очередь член центрального штаба ОНФ, глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова."Ушла целая эпоха", - сказала Амельченкова.Сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, в свою очередь, заявила, что шествие "Бессмертный полк" навсегда останется памятником Василию Лановому, который был одним из основателем этой акции, ее "сердцем и душой".Олицетворение чести, достоинства, благородстваНародный артист СССР Василий Ланового был олицетворением чести, достоинства, благородства и мужества, театр имени Вахтангова глубоко скорбит в связи с его кончиной."Он был и останется олицетворением Чести, Благородства, Достоинства, Красоты, Мужества. Непобедимым в верности своим пристрастиям - человеческим и гражданским", - говорится в некрологе на официальном сайте театра."Невероятный талант и сила духа"Актриса Нонна Гришаева, комментируя кончину Ланового, с которым она играла на одной сцене, указала на его выдающиеся личные качества."Он такой силы духа человек. Это человек, который обладал невероятным талантом и силой духа", - приводит РЕН ТВ слова актрисы.Продюсер Иосиф Пригожин заметил, что прославленный актер был не только "символом мужской красоты", но и величайшим артистом, работы которого оказали большое влияние на многих.Биография ЛановогоВасилий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В 1953 году он поступил на факультет журналистики МГУ, позже — в Театральное училище имени Б. Щукина (сейчас Театральный институт имени Бориса Щукина), которое окончил в 1957 году.За свою карьеру он сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин "Алые паруса", "Война и мир", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Анна и Командор", "Дни Турбиных". Среди его наград — орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и многие другие.
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595053115.html
https://rsport.ria.ru/20210129/lanovoy-1595054689.html
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умер василий лановой, россия, василий лановой, москва

Народный артист Василий Лановой умер на 88-м году жизни

03:21 29.01.2021 (обновлено: 04:35 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктер Василий Лановой
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни, сообщил в Instagram мэр Москвы Сергей Собянин.
Столичный градоначальник назвал Ланового "великим артистом" и "всенародно любимым актером". Он также выразил соболезнования родным и близким актера.
Причиной смерти Ланового стал коронавирус, об этом сообщил телеканалу "360" директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
"Причина — коронавирус", — сказал Крок.
В начале января актера с женой Ириной Купченко госпитализировали с COVID-19. Ранее в четверг Кирилл Крок заявил, что состояние Ланового ухудшилось и его перевели в реанимацию.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер Василий Лановой
Актер Василий Лановой, получивший специальный приз за вклад в киноискусство, на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2018 год Золотой Орел в павильоне киноконцерна Мосфильм в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Актер Василий Лановой

"Честный человек, сражавшийся с ложью"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила в Facebook, что Лановой был отчаянно честным человеком, сражавшимся с ложью. Она назвала актера "настоящим гражданином", а также заметила, что он был "образцом гражданского мужества".
Василий Лановой был не только великим актером, он положил все силы на воспитание молодого поколения в патриотизме и любви к Родине, заявила в свою очередь член центрального штаба ОНФ, глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
"Ушла целая эпоха", - сказала Амельченкова.
Сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, в свою очередь, заявила, что шествие "Бессмертный полк" навсегда останется памятником Василию Лановому, который был одним из основателем этой акции, ее "сердцем и душой".
Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
00:23Культура
В Москве планируют увековечить память Ланового

Олицетворение чести, достоинства, благородства

Народный артист СССР Василий Ланового был олицетворением чести, достоинства, благородства и мужества, театр имени Вахтангова глубоко скорбит в связи с его кончиной.
"Он был и останется олицетворением Чести, Благородства, Достоинства, Красоты, Мужества. Непобедимым в верности своим пристрастиям - человеческим и гражданским", - говорится в некрологе на официальном сайте театра.
Актер Василий Лановой на церемонии вручения зрительской театральной премии Звезда Театрала в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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РФС выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

"Невероятный талант и сила духа"

Актриса Нонна Гришаева, комментируя кончину Ланового, с которым она играла на одной сцене, указала на его выдающиеся личные качества.
"Он такой силы духа человек. Это человек, который обладал невероятным талантом и силой духа", - приводит РЕН ТВ слова актрисы.
Продюсер Иосиф Пригожин заметил, что прославленный актер был не только "символом мужской красоты", но и величайшим артистом, работы которого оказали большое влияние на многих.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАктер Василий Лановой
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Актер Василий Лановой

Биография Ланового

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В 1953 году он поступил на факультет журналистики МГУ, позже — в Театральное училище имени Б. Щукина (сейчас Театральный институт имени Бориса Щукина), которое окончил в 1957 году.
За свою карьеру он сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин "Алые паруса", "Война и мир", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Анна и Командор", "Дни Турбиных". Среди его наград — орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и многие другие.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Василий Лановой с супругой актрисой Ириной Купченко
Народный артист СССР Василий Лановой с супругой актрисой Ириной Купченко после церемонии вручения президентом РФ Владимиром Путиным медалей Герой Труда Российской Федерации. 29 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Народный артист СССР Василий Лановой с супругой актрисой Ириной Купченко
 
КультураУмер Василий ЛановойРоссияВасилий ЛановойМосква
 
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