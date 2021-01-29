https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595061790.html

Народный артист Василий Лановой умер на 88-м году жизни

Народный артист Василий Лановой умер на 88-м году жизни

Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни, сообщил в Instagram мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T03:21

2021-01-29T03:21

2021-01-29T04:35

культура

умер василий лановой

россия

василий лановой

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591813447_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_b5cbcdabf8afae292b76c428481fc1bb.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни, сообщил в Instagram мэр Москвы Сергей Собянин.Столичный градоначальник назвал Ланового "великим артистом" и "всенародно любимым актером". Он также выразил соболезнования родным и близким актера.Причиной смерти Ланового стал коронавирус, об этом сообщил телеканалу "360" директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок."Причина — коронавирус", — сказал Крок.В начале января актера с женой Ириной Купченко госпитализировали с COVID-19. Ранее в четверг Кирилл Крок заявил, что состояние Ланового ухудшилось и его перевели в реанимацию."Честный человек, сражавшийся с ложью"Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила в Facebook, что Лановой был отчаянно честным человеком, сражавшимся с ложью. Она назвала актера "настоящим гражданином", а также заметила, что он был "образцом гражданского мужества".Василий Лановой был не только великим актером, он положил все силы на воспитание молодого поколения в патриотизме и любви к Родине, заявила в свою очередь член центрального штаба ОНФ, глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова."Ушла целая эпоха", - сказала Амельченкова.Сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, в свою очередь, заявила, что шествие "Бессмертный полк" навсегда останется памятником Василию Лановому, который был одним из основателем этой акции, ее "сердцем и душой".Олицетворение чести, достоинства, благородстваНародный артист СССР Василий Ланового был олицетворением чести, достоинства, благородства и мужества, театр имени Вахтангова глубоко скорбит в связи с его кончиной."Он был и останется олицетворением Чести, Благородства, Достоинства, Красоты, Мужества. Непобедимым в верности своим пристрастиям - человеческим и гражданским", - говорится в некрологе на официальном сайте театра."Невероятный талант и сила духа"Актриса Нонна Гришаева, комментируя кончину Ланового, с которым она играла на одной сцене, указала на его выдающиеся личные качества."Он такой силы духа человек. Это человек, который обладал невероятным талантом и силой духа", - приводит РЕН ТВ слова актрисы.Продюсер Иосиф Пригожин заметил, что прославленный актер был не только "символом мужской красоты", но и величайшим артистом, работы которого оказали большое влияние на многих.Биография ЛановогоВасилий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В 1953 году он поступил на факультет журналистики МГУ, позже — в Театральное училище имени Б. Щукина (сейчас Театральный институт имени Бориса Щукина), которое окончил в 1957 году.За свою карьеру он сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин "Алые паруса", "Война и мир", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Анна и Командор", "Дни Турбиных". Среди его наград — орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и многие другие.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595053115.html

https://rsport.ria.ru/20210129/lanovoy-1595054689.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер василий лановой, россия, василий лановой, москва