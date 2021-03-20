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Умер хореограф Владимир Кирсанов
Умер хореограф Владимир Кирсанов
Заслуженный артист России, хореограф и педагог Владимир Кирсанов умер на 74-м году жизни от коронавируса, сообщил актер Ефим Шифрин. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T21:27
2021-03-20T21:27
2021-03-20T21:27
культура
культура
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игорь бутман
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Заслуженный артист России, хореограф и педагог Владимир Кирсанов умер на 74-м году жизни от коронавируса, сообщил актер Ефим Шифрин.Владимир Кирсанов - заслуженный артист России, хореограф, профессор Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС). Родился 13 августа 1947 года, окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева. Работал в Москонцерте и Росконцерте, сотрудничал с Джаз-бендом Игоря Бутмана и многими другими артистами, руководил ансамблем "Степ-компания Владимира Кирсанова", который создал в 1985 году. Кирсанов был балетмейстером таких кинофильмов, как "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Слуга", "Утомлённые солнцем", а также постановок в Театре имени Ермоловой, Театре Российской Армии, Театре Сатиры и других.
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культура, россия, игорь бутман, гитис, ефим шифрин
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Заслуженный артист России, хореограф и педагог Владимир Кирсанов умер на 74-м году жизни от коронавируса, сообщил актер Ефим Шифрин.
"Володенька, дорогой... Прямо причитать хочется. Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид? Теплый, безгрешный человек... Самый улыбчивый из всех танцоров. Как же про Кирсанова теперь говорить - "был"?" - написал Шифрин на своей странице в Facebook.
Владимир Кирсанов - заслуженный артист России, хореограф, профессор Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС). Родился 13 августа 1947 года, окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева. Работал в Москонцерте и Росконцерте, сотрудничал с Джаз-бендом Игоря Бутмана и многими другими артистами, руководил ансамблем "Степ-компания Владимира Кирсанова", который создал в 1985 году. Кирсанов был балетмейстером таких кинофильмов, как "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Слуга", "Утомлённые солнцем", а также постановок в Театре имени Ермоловой, Театре Российской Армии, Театре Сатиры и других.