https://ria.ru/20210320/kirsanov-1602156774.html

Умер хореограф Владимир Кирсанов

Умер хореограф Владимир Кирсанов

Заслуженный артист России, хореограф и педагог Владимир Кирсанов умер на 74-м году жизни от коронавируса, сообщил актер Ефим Шифрин. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T21:27

2021-03-20T21:27

2021-03-20T21:27

культура

культура

россия

игорь бутман

гитис

ефим шифрин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Заслуженный артист России, хореограф и педагог Владимир Кирсанов умер на 74-м году жизни от коронавируса, сообщил актер Ефим Шифрин.Владимир Кирсанов - заслуженный артист России, хореограф, профессор Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС). Родился 13 августа 1947 года, окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева. Работал в Москонцерте и Росконцерте, сотрудничал с Джаз-бендом Игоря Бутмана и многими другими артистами, руководил ансамблем "Степ-компания Владимира Кирсанова", который создал в 1985 году. Кирсанов был балетмейстером таких кинофильмов, как "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Слуга", "Утомлённые солнцем", а также постановок в Театре имени Ермоловой, Театре Российской Армии, Театре Сатиры и других.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, игорь бутман, гитис, ефим шифрин