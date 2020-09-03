В Екатеринбурге прошло прощание с Владиславом Крапивиным
12:09 03.09.2020 (обновлено: 12:37 03.09.2020)
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© Фото : Артем Устюжанин/E1.RUЦеремония прощания с Владиславом Крапивиным в Екатеринбурге
© Фото : Артем Устюжанин/E1.RU
Церемония прощания с Владиславом Крапивиным в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен - РИА Новости, Ольга Ерачина. Прощание с писателем Владиславом Крапивиным прошло в четверг в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе церемонии прощания зачитали телеграмму соболезнования, которую прислал президент РФ Владимир Путин.
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Владислава Петровича Крапивина. Владислав Крапивин был выдающимся детским писателем, замечательным педагогом и наставником, искренним, душевным и щедрым человеком. Его книги поднимают важные жизненные темы, помогают юным читателям ценить настоящую любовь, добиваться намеченных целей", - процитировала президента ведущая церемонии.
Замгубернатора Павел Креков подчеркнул, что огромное количество людей обязаны тем ценностям, которые они имеют, именно книгам Крапивина. Он отметил "большой, самобытный талант" писателя.
"Его книги серьезно меняли людей. Сегодня поколения крапивинских мальчишек и девчонок наверняка делают очень хорошие дела. Если бы мы провели социальный опрос о том, кто читал Крапивина, и стали сравнивать жизнь и действия людей, мы наверняка обнаружили бы, что эти люди живут достойно и пытаются изменить мир к лучшему, помогают ближним... Тяжело. Ушел человек. Но у нас есть возможность снова встретиться с Крапивиным, с его сердцем, с его взглядами на жизнь и душой, открыв его книгу", - сказал Креков.
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отметил, что Крапивин много сделал для того, чтобы люди "очень четко понимали простые человеческие ценности, ради которых стоит жить".
"Он был учителем с большой буквы. Владислав Петрович воспитал несколько поколений горожан, очень много сделал для того, чтобы город был таким, какой он сегодня есть", - заявил глава Екатеринбурга.
Крапивин скончался во вторник в реанимации Свердловской областной больницы на 82-м году жизни. Ранее его невестка на своей странице в Facebook написала, что 15 июля литератора госпитализировали с подозрением на инсульт и коронавирус, после анализов инсульт и инфаркт были исключены, КТ показало наличие пневмонии с поражением 25% легких, тесты на COVID-19 были отрицательные. По словам родственницы, 7 августа Крапивина выписали из терапевтического отделения больницы №40 Екатеринбурга в состоянии "намного хуже, чем он был три недели назад": у 81-летнего писателя появились гематома на ноге, пролежни на спине, а сам он не мог двигаться. Вскоре после выписки писатель был повторно госпитализирован. Крапивина заявила РИА Новости, что, по последним данным, причиной смерти писателя стал сепсис.
Владислав Крапивин - советский и российский детский писатель, поэт и сценарист, автор книг "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии". В 1961 году Крапивин создал детский отряд "Каравелла", основным направлением которого является морское дело, журналистика, фехтование и история флота. В 2014 году писатель был удостоен премии президента РФ за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения.