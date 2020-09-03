https://ria.ru/20200903/krapivin-1576671028.html

В Екатеринбурге прошло прощание с Владиславом Крапивиным

Прощание с писателем Владиславом Крапивиным прошло в четверг в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:09

2020-09-03T12:09

2020-09-03T12:37

владислав крапивин

владимир путин

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен - РИА Новости, Ольга Ерачина.</strong> Прощание с писателем <a href="http://ria.ru/person_Vladislav_Krapivin/" target="_blank" data-auto="true">Владиславом Крапивиным</a> прошло в четверг в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.В ходе церемонии прощания зачитали телеграмму соболезнования, которую прислал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Замгубернатора Павел Креков подчеркнул, что огромное количество людей обязаны тем ценностям, которые они имеют, именно книгам Крапивина. Он отметил "большой, самобытный талант" писателя.Мэр Екатеринбурга <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vysokinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Высокинский</a> отметил, что Крапивин много сделал для того, чтобы люди "очень четко понимали простые человеческие ценности, ради которых стоит жить".Крапивин скончался во вторник в реанимации Свердловской областной больницы на 82-м году жизни. Ранее его невестка на своей странице в Facebook написала, что 15 июля литератора госпитализировали с подозрением на инсульт и коронавирус, после анализов инсульт и инфаркт были исключены, КТ показало наличие пневмонии с поражением 25% легких, тесты на COVID-19 были отрицательные. По словам родственницы, 7 августа Крапивина выписали из терапевтического отделения больницы №40 Екатеринбурга в состоянии "намного хуже, чем он был три недели назад": у 81-летнего писателя появились гематома на ноге, пролежни на спине, а сам он не мог двигаться. Вскоре после выписки писатель был повторно госпитализирован. Крапивина заявила РИА Новости, что, по последним данным, причиной смерти писателя стал сепсис.Владислав Крапивин - советский и российский детский писатель, поэт и сценарист, автор книг "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии". В 1961 году Крапивин создал детский отряд "Каравелла", основным направлением которого является морское дело, журналистика, фехтование и история флота. В 2014 году писатель был удостоен премии президента РФ за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

https://radiosputnik.ria.ru/20200830/proisshestviya-1576489308.html

https://ria.ru/20200902/klyuev-1576651109.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав крапивин, владимир путин, общество