https://ria.ru/20210117/deputat-1593389101.html
Умер депутат Госдумы Николай Антошкин
Умер депутат Госдумы Николай Антошкин
Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин умер на 79-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель аппарата "Клуба... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T12:05
2021-01-17T12:05
2021-01-17T14:29
россия
военно-воздушная академия имени ю. а. гагарина
сергей неверов
москва
московская область (подмосковье)
николай антошкин
госдума рф
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин умер на 79-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель аппарата "Клуба военачальников" Николай Дерябин.По словам Дерябина, Антошкин скончался в больнице. Место и время похорон объявят в понедельник, 18 января, после согласования с Воздушно-космическими силами и родственниками, добавил собеседник агентства.Соболезнования родным и близким Антошкина выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Спикер добавил, что Антошкин работал в парламенте с 2014 года, был автором многих важных законов, пользовался уважением граждан и обладал авторитетом среди коллег.Глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил РИА Новости, что у Антошкина был COVID-19."Сейчас мы обсуждаем это с семьей (прощание. — Прим. ред.), потому что он умер сегодня утром. Он болел, у него коронавирус. Как врачи официально установят, тогда будет официально сказано", — добавил он.Неверов выразил соболезнования близким и родным Антошкина.Николай Антошкин родился в Башкирии 19 декабря 1942 года. В 1965-м окончил Оренбургское высшее военное училище летчиков, в 1973-м — Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина, а в 1983-м — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Службу начал в 1965 году в Белорусском военном округе, затем командовал различными подразделениями в Дальневосточном, Одесском, Туркестанском военных округах, в Группе советских войск в Германии, был командующим авиацией Центральной группы советских войск в Чехословакии, начальником штаба ВВС Киевского военного округа.В 1986 году, во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, командовал авиационной группировкой, лично участвовал в полетах над разрушенным энергоблоком. За это ему присвоили звание Героя Советского Союза.В 1988-1989 годах Антошкин был командующим войсками Среднеазиатского военного округа, обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, в том числе полет "Бурана".В 1989-1993 годах командовал ВВС Московского военного округа, а затем был командующим фронтовой авиацией. В ноябре 1997-го стал заместителем главнокомандующего ВВС по боевой подготовке, но через год ушел в отставку по собственному желанию.Был депутатом Госдумы VI и VII созывов, возглавлял Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области.
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россия, военно-воздушная академия имени ю. а. гагарина, сергей неверов, москва, московская область (подмосковье), николай антошкин, госдума рф
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин
умер на 79-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель аппарата "Клуба военачальников" Николай Дерябин.
"Действительно, сегодня Николай Тимофеевич ушел от нас", — сказал он.
По словам Дерябина, Антошкин скончался в больнице. Место и время похорон объявят в понедельник, 18 января, после согласования с Воздушно-космическими силами и родственниками, добавил собеседник агентства.
Соболезнования родным и близким Антошкина выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"После тяжелой болезни ушел из жизни наш товарищ, депутат Государственной думы, Герой Советского Союза Николай Тимофеевич Антошкин. Николай Тимофеевич беззаветно служил нашей Родине. Рискуя собой, спасал жизни людей, ликвидируя последствия аварии в Чернобыле", — цитирует Володина сайт Госдумы.
Спикер добавил, что Антошкин работал в парламенте с 2014 года, был автором многих важных законов, пользовался уважением граждан и обладал авторитетом среди коллег.
Глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов
сообщил РИА Новости, что у Антошкина был COVID-19.
"Сейчас мы обсуждаем это с семьей (прощание. — Прим. ред.), потому что он умер сегодня утром. Он болел, у него коронавирус. Как врачи официально установят, тогда будет официально сказано", — добавил он.
Неверов выразил соболезнования близким и родным Антошкина.
"Для всех, кто знал Николая Тимофеевича, его смерть стала невосполнимой утратой. Он был замечательным отзывчивым человеком, который искренне сопереживал людям. Сложно поверить, что его не стало. Соболезную близким и родным", — приводятся слова Неверова на сайте Госдумы.
Николай Антошкин родился в Башкирии 19 декабря 1942 года. В 1965-м окончил Оренбургское высшее военное училище летчиков, в 1973-м — Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина
, а в 1983-м — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР
. Службу начал в 1965 году в Белорусском военном округе, затем командовал различными подразделениями в Дальневосточном, Одесском, Туркестанском военных округах, в Группе советских войск в Германии
, был командующим авиацией Центральной группы советских войск в Чехословакии
, начальником штаба ВВС Киевского военного округа.
В 1986 году, во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
, командовал авиационной группировкой, лично участвовал в полетах над разрушенным энергоблоком. За это ему присвоили звание Героя Советского Союза.
В 1988-1989 годах Антошкин был командующим войсками Среднеазиатского военного округа, обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, в том числе полет "Бурана".
В 1989-1993 годах командовал ВВС Московского военного округа, а затем был командующим фронтовой авиацией. В ноябре 1997-го стал заместителем главнокомандующего ВВС по боевой подготовке, но через год ушел в отставку по собственному желанию.
Был депутатом Госдумы
VI и VII созывов, возглавлял Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена Славы города Москвы
и Московской области
.