https://ria.ru/20210117/deputat-1593389101.html

Умер депутат Госдумы Николай Антошкин

Умер депутат Госдумы Николай Антошкин

Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин умер на 79-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель аппарата "Клуба... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T12:05

2021-01-17T12:05

2021-01-17T14:29

россия

военно-воздушная академия имени ю. а. гагарина

сергей неверов

москва

московская область (подмосковье)

николай антошкин

госдума рф

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин умер на 79-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель аппарата "Клуба военачальников" Николай Дерябин.По словам Дерябина, Антошкин скончался в больнице. Место и время похорон объявят в понедельник, 18 января, после согласования с Воздушно-космическими силами и родственниками, добавил собеседник агентства.Соболезнования родным и близким Антошкина выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Спикер добавил, что Антошкин работал в парламенте с 2014 года, был автором многих важных законов, пользовался уважением граждан и обладал авторитетом среди коллег.Глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил РИА Новости, что у Антошкина был COVID-19."Сейчас мы обсуждаем это с семьей (прощание. — Прим. ред.), потому что он умер сегодня утром. Он болел, у него коронавирус. Как врачи официально установят, тогда будет официально сказано", — добавил он.Неверов выразил соболезнования близким и родным Антошкина.Николай Антошкин родился в Башкирии 19 декабря 1942 года. В 1965-м окончил Оренбургское высшее военное училище летчиков, в 1973-м — Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина, а в 1983-м — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Службу начал в 1965 году в Белорусском военном округе, затем командовал различными подразделениями в Дальневосточном, Одесском, Туркестанском военных округах, в Группе советских войск в Германии, был командующим авиацией Центральной группы советских войск в Чехословакии, начальником штаба ВВС Киевского военного округа.В 1986 году, во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, командовал авиационной группировкой, лично участвовал в полетах над разрушенным энергоблоком. За это ему присвоили звание Героя Советского Союза.В 1988-1989 годах Антошкин был командующим войсками Среднеазиатского военного округа, обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, в том числе полет "Бурана".В 1989-1993 годах командовал ВВС Московского военного округа, а затем был командующим фронтовой авиацией. В ноябре 1997-го стал заместителем главнокомандующего ВВС по боевой подготовке, но через год ушел в отставку по собственному желанию.Был депутатом Госдумы VI и VII созывов, возглавлял Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/shurchanov-1589931430.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, военно-воздушная академия имени ю. а. гагарина, сергей неверов, москва, московская область (подмосковье), николай антошкин, госдума рф