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https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593132209.html
Названа причина смерти Бориса Грачевского
Названа причина смерти Бориса Грачевского
Причиной смерти Бориса Грачевского стал COVID-19, рассказал Агентству городских новостей "Москва" председатель общественного совета Федерации еврейских общин... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T08:51
2021-01-15T11:42
культура
умер борис грачевский
владимир долинский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
борис грачевский
борух горин
вгик
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Причиной смерти Бориса Грачевского стал COVID-19, рассказал Агентству городских новостей "Москва" председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин.О смерти 71-летнего художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" стало известно накануне вечером. В конце декабря его госпитализировали с коронавирусом в одну из столичных больниц.Врачи оценивали состояние Грачевского как тяжелое, но позже оно стабилизировалось. Однако, как рассказал друг режиссера Владимир Долинский, накануне его снова ввели в медикаментозный сон.Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Он окончил Калининградский механический техникум (сейчас — Королевский колледж космического машиностроения и технологии), а в 1969 году поступил во ВГИК. Его он окончил спустя 23 года, а диплом получил в 2017 году.С 1968 года работа Грачевского была связана со сферой кино. В 1974 он и драматург Александр Хмелик организовали детский юмористический киножурнал "Ералаш". Грачевский был его директором и художественным руководителем. В 2009-м он снял первый полнометражный фильм, а в 2015-м выпустил картину "Между нот, или Тантрическая симфония". Кроме того, Грачевский был автором проекта "Социальная реклама".
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умер борис грачевский, владимир долинский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, борис грачевский, борух горин, вгик, москва, общество

Названа причина смерти Бориса Грачевского

08:51 15.01.2021 (обновлено: 11:42 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгения НовоженинаРежиссер Борис Грачевский
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Причиной смерти Бориса Грачевского стал COVID-19, рассказал Агентству городских новостей "Москва" председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин.

"Борис Грачевский скончался от коронавирусной инфекции", — сказал он.

О смерти 71-летнего художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" стало известно накануне вечером. В конце декабря его госпитализировали с коронавирусом в одну из столичных больниц.
Врачи оценивали состояние Грачевского как тяжелое, но позже оно стабилизировалось. Однако, как рассказал друг режиссера Владимир Долинский, накануне его снова ввели в медикаментозный сон.
Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Он окончил Калининградский механический техникум (сейчас — Королевский колледж космического машиностроения и технологии), а в 1969 году поступил во ВГИК. Его он окончил спустя 23 года, а диплом получил в 2017 году.
С 1968 года работа Грачевского была связана со сферой кино. В 1974 он и драматург Александр Хмелик организовали детский юмористический киножурнал "Ералаш". Грачевский был его директором и художественным руководителем.
В 2009-м он снял первый полнометражный фильм, а в 2015-м выпустил картину "Между нот, или Тантрическая симфония". Кроме того, Грачевский был автором проекта "Социальная реклама".
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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"Нас покидают лучшие": артисты — о смерти Бориса Грачевского
 
КультураУмер Борис ГрачевскийВладимир ДолинскийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Борис ГрачевскийБорух ГоринВГИКМоскваОбщество
 
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