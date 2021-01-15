https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593132209.html

Названа причина смерти Бориса Грачевского

Названа причина смерти Бориса Грачевского

Причиной смерти Бориса Грачевского стал COVID-19, рассказал Агентству городских новостей "Москва" председатель общественного совета Федерации еврейских общин... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T08:51

2021-01-15T08:51

2021-01-15T11:42

культура

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москва

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Причиной смерти Бориса Грачевского стал COVID-19, рассказал Агентству городских новостей "Москва" председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин.О смерти 71-летнего художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" стало известно накануне вечером. В конце декабря его госпитализировали с коронавирусом в одну из столичных больниц.Врачи оценивали состояние Грачевского как тяжелое, но позже оно стабилизировалось. Однако, как рассказал друг режиссера Владимир Долинский, накануне его снова ввели в медикаментозный сон.Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Он окончил Калининградский механический техникум (сейчас — Королевский колледж космического машиностроения и технологии), а в 1969 году поступил во ВГИК. Его он окончил спустя 23 года, а диплом получил в 2017 году.С 1968 года работа Грачевского была связана со сферой кино. В 1974 он и драматург Александр Хмелик организовали детский юмористический киножурнал "Ералаш". Грачевский был его директором и художественным руководителем. В 2009-м он снял первый полнометражный фильм, а в 2015-м выпустил картину "Между нот, или Тантрическая симфония". Кроме того, Грачевский был автором проекта "Социальная реклама".

https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593125554.html

москва

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