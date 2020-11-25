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Умер писатель-фантаст Сергей Синякин
Умер писатель-фантаст Сергей Синякин
Писатель-фантаст Сергей Синякин скончался в больнице Волгограда, сообщил его друг и коллега Евгений Лукин. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T09:29
2020-11-25T09:29
2020-11-25T10:41
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волгоград
общество
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ВОЛГОГРАД, 25 ноя - РИА Новости. Писатель-фантаст Сергей Синякин скончался в больнице Волгограда, сообщил его друг и коллега Евгений Лукин.По его словам, Синякину, который находился в больнице вторую неделю, стало хуже, у него поднялась температура."Умер Сережа. Нету больше", - написал Лукин на свой странице в соцсети Facebook.Ранее на своей странице он отмечал, что Синякина ввели в искусственную кому, а также, что коронавирусом болеет вся его семья.Синякину было 67 лет. Он автор книг "Трансгалактический экспресс", "Лебеди Кассиля", "Монах на краю земли", за последнюю повесть он получил несколько премий, в том числе премию братьев Стругацких.
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волгоград, общество
ВОЛГОГРАД, 25 ноя - РИА Новости.
Писатель-фантаст Сергей Синякин скончался в больнице Волгограда
, сообщил его друг и коллега Евгений Лукин.
По его словам, Синякину, который находился в больнице вторую неделю, стало хуже, у него поднялась температура.
"Умер Сережа. Нету больше", - написал Лукин на свой странице в соцсети Facebook
.
Ранее на своей странице он отмечал, что Синякина ввели в искусственную кому, а также, что коронавирусом болеет вся его семья.
Синякину было 67 лет. Он автор книг "Трансгалактический экспресс", "Лебеди Кассиля", "Монах на краю земли", за последнюю повесть он получил несколько премий, в том числе премию братьев Стругацких.