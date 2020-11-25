https://ria.ru/20201125/obschestvo-1586198360.html

Умер писатель-фантаст Сергей Синякин

Умер писатель-фантаст Сергей Синякин

Писатель-фантаст Сергей Синякин скончался в больнице Волгограда, сообщил его друг и коллега Евгений Лукин. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T09:29

2020-11-25T09:29

2020-11-25T10:41

культура

волгоград

общество

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ВОЛГОГРАД, 25 ноя - РИА Новости. Писатель-фантаст Сергей Синякин скончался в больнице Волгограда, сообщил его друг и коллега Евгений Лукин.По его словам, Синякину, который находился в больнице вторую неделю, стало хуже, у него поднялась температура."Умер Сережа. Нету больше", - написал Лукин на свой странице в соцсети Facebook.Ранее на своей странице он отмечал, что Синякина ввели в искусственную кому, а также, что коронавирусом болеет вся его семья.Синякину было 67 лет. Он автор книг "Трансгалактический экспресс", "Лебеди Кассиля", "Монах на краю земли", за последнюю повесть он получил несколько премий, в том числе премию братьев Стругацких.

https://ria.ru/20201028/pisatel-1581858906.html

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волгоград, общество