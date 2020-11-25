Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201125/obschestvo-1586198360.html
Умер писатель-фантаст Сергей Синякин
Умер писатель-фантаст Сергей Синякин
Писатель-фантаст Сергей Синякин скончался в больнице Волгограда, сообщил его друг и коллега Евгений Лукин. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T09:29
2020-11-25T10:41
культура
волгоград
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586197705_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_50568691fce5cda808c708ee4f30b8a4.jpg
ВОЛГОГРАД, 25 ноя - РИА Новости. Писатель-фантаст Сергей Синякин скончался в больнице Волгограда, сообщил его друг и коллега Евгений Лукин.По его словам, Синякину, который находился в больнице вторую неделю, стало хуже, у него поднялась температура."Умер Сережа. Нету больше", - написал Лукин на свой странице в соцсети Facebook.Ранее на своей странице он отмечал, что Синякина ввели в искусственную кому, а также, что коронавирусом болеет вся его семья.Синякину было 67 лет. Он автор книг "Трансгалактический экспресс", "Лебеди Кассиля", "Монах на краю земли", за последнюю повесть он получил несколько премий, в том числе премию братьев Стругацких.
https://ria.ru/20201028/pisatel-1581858906.html
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586197705_127:0:911:588_1400x0_80_0_0_956be387da826c04fdd99eebd9fcff18.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
волгоград, общество

Умер писатель-фантаст Сергей Синякин

09:29 25.11.2020 (обновлено: 10:41 25.11.2020)
 
© Фото : "Лаборатория Фантастики"Писатель-фантаст Сергей Синякин
Писатель-фантаст Сергей Синякин - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : "Лаборатория Фантастики"
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 25 ноя - РИА Новости. Писатель-фантаст Сергей Синякин скончался в больнице Волгограда, сообщил его друг и коллега Евгений Лукин.
По его словам, Синякину, который находился в больнице вторую неделю, стало хуже, у него поднялась температура.
"Умер Сережа. Нету больше", - написал Лукин на свой странице в соцсети Facebook.

Умер Серёжа. Нету больше.

Опубликовано Евгением Лукиным Вторник, 24 ноября 2020 г.
Ранее на своей странице он отмечал, что Синякина ввели в искусственную кому, а также, что коронавирусом болеет вся его семья.
Синякину было 67 лет. Он автор книг "Трансгалактический экспресс", "Лебеди Кассиля", "Монах на краю земли", за последнюю повесть он получил несколько премий, в том числе премию братьев Стругацких.
Поэт, переводчик и детский писатель Михаил Яснов - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 02:26Культура
Умер писатель Михаил Яснов
 
КультураВолгоградОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32Ирак хочет сотрудничать с разведками других стран для борьбы с ИГ*
09:29В Донецк прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
08:42В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
08:38МЧС проконтролирует распределение гуманитарной помощи в Карабахе
08:36Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье
Лента новостейМолния