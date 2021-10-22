https://ria.ru/20211022/fakhritdinov-1755842403.html
Умер экс-депутат Госдумы
Умер экс-депутат Госдумы Фахритдинов - РИА Новости, 22.10.2021
Умер экс-депутат Госдумы
Бывший депутат Госдумы от Башкирии Иршат Фахритдинов умер от осложнений после COVID-19, сообщил в фейсбуке руководитель регионального исполкома партии "Единая... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:22
2021-10-22T17:22
2021-10-22T17:25
политика
единая россия
госдума рф
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
иршат фахритдинов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755841706_0:229:958:768_1920x0_80_0_0_5fa2ee793aafdf226cfb469fc149576d.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы от Башкирии Иршат Фахритдинов умер от осложнений после COVID-19, сообщил в фейсбуке руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Рустем Ахмадинуров."Врачи 37 дней боролись за его жизнь, но ковид оказался сильнее", — написал он.Иршату Фахритдинову было 56 лет. Он был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов, а также членом парламентского комитета по делам ветеранов. С 1999 года работал в региональном МЧС.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755841706_26:223:824:822_1920x0_80_0_0_9ad3b5a1de222a13fc4e651804d6abab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, госдума рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, иршат фахритдинов, россия
17:22 22.10.2021 (обновлено: 17:25 22.10.2021)
Умер экс-депутат Госдумы Фахритдинов
Экс-депутат Госдумы Фахритдинов умер от COVID-19 на 57-м году жизни