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Умер экс-депутат Госдумы

Умер экс-депутат Госдумы Фахритдинов - РИА Новости, 22.10.2021

Умер экс-депутат Госдумы

Бывший депутат Госдумы от Башкирии Иршат Фахритдинов умер от осложнений после COVID-19, сообщил в фейсбуке руководитель регионального исполкома партии "Единая... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:22

2021-10-22T17:22

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политика

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россия

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы от Башкирии Иршат Фахритдинов умер от осложнений после COVID-19, сообщил в фейсбуке руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Рустем Ахмадинуров."Врачи 37 дней боролись за его жизнь, но ковид оказался сильнее", — написал он.Иршату Фахритдинову было 56 лет. Он был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов, а также членом парламентского комитета по делам ветеранов. С 1999 года работал в региональном МЧС.

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2021

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политика, единая россия, госдума рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, иршат фахритдинов, россия