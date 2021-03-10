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Умер актер из фильма "Летят журавли" Николай Сморчков
Умер актер из фильма "Летят журавли" Николай Сморчков
Актер Николай Сморчков умер на 91-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T11:12
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культура
россия
общество
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Актер Николай Сморчков умер на 91-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.Незадолго до смерти артист заразился коронавирусом.Известность Сморчкову принесли роли в таких фильмах, как "Летят журавли", "Пять дней — пять ночей", "Война и мир", "Кремлевские курсанты" и других.
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россия, общество

Умер актер из фильма "Летят журавли" Николай Сморчков

11:12 10.03.2021 (обновлено: 11:48 10.03.2021)
 
© Студия "Щука", 2018Кадр из сериала "Своя земля"
Кадр из сериала Своя земля - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Студия "Щука", 2018
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МОСКВА, 10 мар РИА Новости. Актер Николай Сморчков умер на 91-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
"Николай Гаврилович был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами", — говорится в некрологе.
Незадолго до смерти артист заразился коронавирусом.
Известность Сморчкову принесли роли в таких фильмах, как "Летят журавли", "Пять дней — пять ночей", "Война и мир", "Кремлевские курсанты" и других.
© Мосфильм, 1957Кадр из фильма "Летят журавли"
Кадр из фильма Летят журавли - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Мосфильм, 1957
Кадр из фильма "Летят журавли"
 
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