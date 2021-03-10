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Умер актер из фильма "Летят журавли" Николай Сморчков
Умер актер из фильма "Летят журавли" Николай Сморчков
Актер Николай Сморчков умер на 91-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T11:12
2021-03-10T11:12
2021-03-10T11:48
культура
россия
общество
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Актер Николай Сморчков умер на 91-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.Незадолго до смерти артист заразился коронавирусом.Известность Сморчкову принесли роли в таких фильмах, как "Летят журавли", "Пять дней — пять ночей", "Война и мир", "Кремлевские курсанты" и других.
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