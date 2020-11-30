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Умер основатель бренда "Б. Ю. Александров"
Умер основатель бренда "Б. Ю. Александров"
Умер основатель бренда "Б.Ю. Александров" Борис Александров. Об этом сообщается на сайте Российского союза предприятий молочной отрасли. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:51
2020-11-30T13:51
2020-11-30T13:51
борис александров
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Умер основатель бренда "Б.Ю. Александров" Борис Александров. Об этом сообщается на сайте Российского союза предприятий молочной отрасли.Бизнесмену было 73 года.Борис Александров — президент "Ростагроэкспорта" и основатель бренда "Б. Ю. Александров", который известен в том числе по глазированным сыркам. Трижды Лауреат премии "Предприниматель года" — за 2004, 2006, 2007 годы.
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борис александров, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество