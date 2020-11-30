https://ria.ru/20201130/aleksandrov-1586953421.html

Умер основатель бренда "Б. Ю. Александров"

Умер основатель бренда "Б. Ю. Александров"

Умер основатель бренда "Б.Ю. Александров" Борис Александров. Об этом сообщается на сайте Российского союза предприятий молочной отрасли. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:51

2020-11-30T13:51

2020-11-30T13:51

борис александров

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коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Умер основатель бренда "Б.Ю. Александров" Борис Александров. Об этом сообщается на сайте Российского союза предприятий молочной отрасли.Бизнесмену было 73 года.Борис Александров — президент "Ростагроэкспорта" и основатель бренда "Б. Ю. Александров", который известен в том числе по глазированным сыркам. Трижды Лауреат премии "Предприниматель года" — за 2004, 2006, 2007 годы.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис александров, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество