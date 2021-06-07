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Умер народный артист России Валерий Лонской

Умер народный артист России Валерий Лонской - РИА Новости, 07.06.2021

Умер народный артист России Валерий Лонской

В Москве на 81-м году жизни умер советский и российский режиссер Валерий Лонской, сообщил на своей странице в фейсбуке кинокритик Андрей Плахов. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:24

2021-06-07T12:24

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вгик

хабаровск

культура

коммунарка (москва)

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андрей плахов

москва

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Москве на 81-м году жизни умер советский и российский режиссер Валерий Лонской, сообщил на своей странице в фейсбуке кинокритик Андрей Плахов.Причиной смерти стал коронавирус. Народный артист находился в больнице в Коммунарке.Лонской родился в Хабаровске. В 1970 году окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова.Режиссер снял такие фильмы, как "Белый ворон", "Барханов и телохранитель", "В лазоревой степи", "Свой крест", и сюжеты для киножурнала "Ералаш". Лонской был председателем Союза кинематографистов Москвы, а также руководил режиссерской мастерской ВГИКа.

хабаровск

коммунарка (москва)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вгик, хабаровск, коммунарка (москва), валерий лонской, андрей плахов, москва