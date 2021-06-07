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Культура
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Умер народный артист России Валерий Лонской
Умер народный артист России Валерий Лонской - РИА Новости, 07.06.2021
Умер народный артист России Валерий Лонской
В Москве на 81-м году жизни умер советский и российский режиссер Валерий Лонской, сообщил на своей странице в фейсбуке кинокритик Андрей Плахов. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:24
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Москве на 81-м году жизни умер советский и российский режиссер Валерий Лонской, сообщил на своей странице в фейсбуке кинокритик Андрей Плахов.Причиной смерти стал коронавирус. Народный артист находился в больнице в Коммунарке.Лонской родился в Хабаровске. В 1970 году окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова.Режиссер снял такие фильмы, как "Белый ворон", "Барханов и телохранитель", "В лазоревой степи", "Свой крест", и сюжеты для киножурнала "Ералаш". Лонской был председателем Союза кинематографистов Москвы, а также руководил режиссерской мастерской ВГИКа.
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вгик, хабаровск, коммунарка (москва), валерий лонской, андрей плахов, москва

Умер народный артист России Валерий Лонской

12:24 07.06.2021 (обновлено: 13:30 07.06.2021)
 
© Фото : ФГБУК "Государственная библиотека киноискусства им. С.М. Эйзенштейна"Кинорежиссер Валерий Лонской
Кинорежиссер Валерий Лонской - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Фото : ФГБУК "Государственная библиотека киноискусства им. С.М. Эйзенштейна"
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Москве на 81-м году жизни умер советский и российский режиссер Валерий Лонской, сообщил на своей странице в фейсбуке кинокритик Андрей Плахов.
Причиной смерти стал коронавирус. Народный артист находился в больнице в Коммунарке.
Лонской родился в Хабаровске. В 1970 году окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова.
Режиссер снял такие фильмы, как "Белый ворон", "Барханов и телохранитель", "В лазоревой степи", "Свой крест", и сюжеты для киножурнала "Ералаш".
Лонской был председателем Союза кинематографистов Москвы, а также руководил режиссерской мастерской ВГИКа.
 
КультураВГИКХабаровскКоммунарка (Москва)Валерий ЛонскойАндрей ПлаховМосква
 
 
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