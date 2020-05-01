Умер заразившийся коронавирусом режиссер Сергей Литовец

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Режиссер-документалист, оператор и сценарист Сергей Литовец умер в Москве в возрасте 58 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, об этом сообщила на Facebook его коллега Наталия Гугуева.
"С 12 апреля он боролся в реанимации с COVID-19 и его последствиями, но не справился… Его жена Татьяна и сын Саша в больнице — с тем же COVID-19", — написала Гугуева.
Прощание и похороны режиссера назначены на 6 мая.
Литовец родился 25 ноября 1961 года в Казани. Он работал в жанрах документального, детского и короткометражного кино, сняв порядка 40 фильмов. Среди его работ — "Арбатские мальчики", "Щенок", "А человек играет на трубе", "Сквозь мглу" и ряд других.
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