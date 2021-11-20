https://ria.ru/20211120/garkalin-1759937422.html

Умер народный артист России Валерий Гаркалин

Умер Валерий Гаркалин - РИА Новости, 20.11.2021

Умер народный артист России Валерий Гаркалин

Народный артист России Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T10:34

2021-11-20T10:34

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валерий гаркалин

культура

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Народный артист России Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет.В октябре актера госпитализировали с коронавирусом. Его состояние оценивали как стабильно тяжелое. Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИС. Известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Также он являлся педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской. В 2008 году ему присвоили звание "Народный артист Российской Федерации".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий гаркалин