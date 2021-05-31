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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734924451.html
Известный церковный просветитель умер от коронавируса
Известный церковный просветитель умер от коронавируса - РИА Новости, 31.05.2021
Известный церковный просветитель умер от коронавируса
Руководитель духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Лев Семенов умер в понедельник от... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:53
2021-05-31T14:06
религия и мировоззрение
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коронавирус covid-19
русская православная церковь
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Руководитель духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Лев Семенов умер в понедельник от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает Telegram-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.31 декабря 2020 года Семенову исполнилось 75 лет. В 2000 году он был рукоположен в сан диакона, а в 2002 году - в сан иерея. С 2009 по 2015 годы он был деканом факультета дополнительного образования ПСТГУ, а с 2012 года руководил духовно-просветительским центром университета.Также Семенов был членом кандидатского диссертационного совета Общецерковной аспирантуры и докторантуры, членом комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Совета при президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями, председателем комитета Ассамблеи народов России по взаимодействию с религиозными объединениями, членом совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы, действительным членом Императорского православного палестинского общества, сообщает сайт ПСТГУ.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, русская православная церковь, православный свято-тихоновский гуманитарный университет, москва

Известный церковный просветитель умер от коронавируса

13:53 31.05.2021 (обновлено: 14:06 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Лев Семенов
Руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Лев Семенов - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Руководитель духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Лев Семенов умер в понедельник от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает Telegram-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
“31 мая 2021 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 76-м году жизни скончался клирик Московской епархии протоиерей Лев Семенов, священник храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе города Москвы, руководитель духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета”, - говорится в сообщении.
31 декабря 2020 года Семенову исполнилось 75 лет. В 2000 году он был рукоположен в сан диакона, а в 2002 году - в сан иерея. С 2009 по 2015 годы он был деканом факультета дополнительного образования ПСТГУ, а с 2012 года руководил духовно-просветительским центром университета.
Также Семенов был членом кандидатского диссертационного совета Общецерковной аспирантуры и докторантуры, членом комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Совета при президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями, председателем комитета Ассамблеи народов России по взаимодействию с религиозными объединениями, членом совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы, действительным членом Императорского православного палестинского общества, сообщает сайт ПСТГУ.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Русская православная церковьПравославный Свято-Тихоновский гуманитарный университетМосква
 
 
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