Известный церковный просветитель умер от коронавируса
13:53 31.05.2021 (обновлено: 14:06 31.05.2021)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Лев Семенов
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Руководитель духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Лев Семенов умер в понедельник от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает Telegram-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
“31 мая 2021 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 76-м году жизни скончался клирик Московской епархии протоиерей Лев Семенов, священник храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе города Москвы, руководитель духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета”, - говорится в сообщении.
31 декабря 2020 года Семенову исполнилось 75 лет. В 2000 году он был рукоположен в сан диакона, а в 2002 году - в сан иерея. С 2009 по 2015 годы он был деканом факультета дополнительного образования ПСТГУ, а с 2012 года руководил духовно-просветительским центром университета.
Также Семенов был членом кандидатского диссертационного совета Общецерковной аспирантуры и докторантуры, членом комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Совета при президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями, председателем комитета Ассамблеи народов России по взаимодействию с религиозными объединениями, членом совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы, действительным членом Императорского православного палестинского общества, сообщает сайт ПСТГУ.