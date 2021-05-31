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Известный церковный просветитель умер от коронавируса

Известный церковный просветитель умер от коронавируса - РИА Новости, 31.05.2021

Известный церковный просветитель умер от коронавируса

Руководитель духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Лев Семенов умер в понедельник от... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T13:53

2021-05-31T13:53

2021-05-31T14:06

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Руководитель духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Лев Семенов умер в понедельник от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает Telegram-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.31 декабря 2020 года Семенову исполнилось 75 лет. В 2000 году он был рукоположен в сан диакона, а в 2002 году - в сан иерея. С 2009 по 2015 годы он был деканом факультета дополнительного образования ПСТГУ, а с 2012 года руководил духовно-просветительским центром университета.Также Семенов был членом кандидатского диссертационного совета Общецерковной аспирантуры и докторантуры, членом комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Совета при президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями, председателем комитета Ассамблеи народов России по взаимодействию с религиозными объединениями, членом совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы, действительным членом Императорского православного палестинского общества, сообщает сайт ПСТГУ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, русская православная церковь, православный свято-тихоновский гуманитарный университет, москва