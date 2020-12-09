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Умер актер Александр Самойлов
Умер актер Александр Самойлов
Заслуженный артист России Александр Самойлов умер на 69-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на сайте МХАТ имени Горького. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:04
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культура
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Заслуженный артист России Александр Самойлов умер на 69-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на сайте МХАТ имени Горького.Самойлов играл в МХАТ имени Горького, в последние месяцы готовился к двум премьерам: в спектакле "Лавр" по роману Евгения Водолазкина он должен был играть юродивого Карпа и архиепископа Иону, а в чеховском "Вишневом саде" — Фирса, добавили в театре.Александр Самойлов — артист театра и кино, родился в 1952 году в Кемерово в семье актеров. В 1977 году окончил ГИТИС, после чего был принят в труппу театра имени Маяковского. С 1994 года играл во МХАТ им. М. Горького. Самойлов также сыграл более 40 ролей в кино и сериалах.
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мхат имени м. горького, евгений водолазкин, гитис, максим горький, кемерово

Умер актер Александр Самойлов

16:04 09.12.2020 (обновлено: 16:47 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер Александр Самойлов в роли Прохора Храпова в спектакле "Васса Железнова" на сцене МХАТ им. Горького
Актер Александр Самойлов в роли Прохора Храпова в спектакле Васса Железнова на сцене МХАТ им. Горького - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Заслуженный артист России Александр Самойлов умер на 69-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на сайте МХАТ имени Горького.

"Сегодня ушел из жизни наш коллега, наш товарищ — заслуженный артист России Александр Самойлов", — говорится в сообщении.

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Самойлов играл в МХАТ имени Горького, в последние месяцы готовился к двум премьерам: в спектакле "Лавр" по роману Евгения Водолазкина он должен был играть юродивого Карпа и архиепископа Иону, а в чеховском "Вишневом саде" — Фирса, добавили в театре.

"Увы, помешала продолжительная болезнь... Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким Александра Владимировича", — говорится в сообщении.

Александр Самойлов — артист театра и кино, родился в 1952 году в Кемерово в семье актеров. В 1977 году окончил ГИТИС, после чего был принят в труппу театра имени Маяковского. С 1994 года играл во МХАТ им. М. Горького. Самойлов также сыграл более 40 ролей в кино и сериалах.
 
КультураМХАТ имени М. ГорькогоЕвгений ВодолазкинГИТИСМаксим ГорькийКемерово
 
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