Умер актер Александр Самойлов
16:04 09.12.2020 (обновлено: 16:47 09.12.2020)
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер Александр Самойлов в роли Прохора Храпова в спектакле "Васса Железнова" на сцене МХАТ им. Горького
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Заслуженный артист России Александр Самойлов умер на 69-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на сайте МХАТ имени Горького.
"Сегодня ушел из жизни наш коллега, наш товарищ — заслуженный артист России Александр Самойлов", — говорится в сообщении.
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Самойлов играл в МХАТ имени Горького, в последние месяцы готовился к двум премьерам: в спектакле "Лавр" по роману Евгения Водолазкина он должен был играть юродивого Карпа и архиепископа Иону, а в чеховском "Вишневом саде" — Фирса, добавили в театре.
"Увы, помешала продолжительная болезнь... Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким Александра Владимировича", — говорится в сообщении.
Александр Самойлов — артист театра и кино, родился в 1952 году в Кемерово в семье актеров. В 1977 году окончил ГИТИС, после чего был принят в труппу театра имени Маяковского. С 1994 года играл во МХАТ им. М. Горького. Самойлов также сыграл более 40 ролей в кино и сериалах.