https://ria.ru/20201209/akter-1588442498.html

Умер актер Александр Самойлов

Умер актер Александр Самойлов

Заслуженный артист России Александр Самойлов умер на 69-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на сайте МХАТ имени Горького. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:04

2020-12-09T16:04

2020-12-09T16:47

культура

мхат имени м. горького

евгений водолазкин

гитис

максим горький

кемерово

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Заслуженный артист России Александр Самойлов умер на 69-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на сайте МХАТ имени Горького.Самойлов играл в МХАТ имени Горького, в последние месяцы готовился к двум премьерам: в спектакле "Лавр" по роману Евгения Водолазкина он должен был играть юродивого Карпа и архиепископа Иону, а в чеховском "Вишневом саде" — Фирса, добавили в театре.Александр Самойлов — артист театра и кино, родился в 1952 году в Кемерово в семье актеров. В 1977 году окончил ГИТИС, после чего был принят в труппу театра имени Маяковского. С 1994 года играл во МХАТ им. М. Горького. Самойлов также сыграл более 40 ролей в кино и сериалах.

https://ria.ru/20200812/1575700194.html

кемерово

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мхат имени м. горького, евгений водолазкин, гитис, максим горький, кемерово