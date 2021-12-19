https://ria.ru/20211219/malyukov-1764456239.html

Умер режиссер фильма "Мы из будущего"

Умер режиссер фильма "Мы из будущего" Андрей Малюков - РИА Новости, 19.12.2021

Умер режиссер фильма "Мы из будущего"

Режиссер Андрей Малюков умер на 74-м году жизни. Об этом сообщила в фейсбуке его двоюродная сестра Наталья Бондарчук. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T17:59

2021-12-19T17:59

2021-12-19T20:35

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кино и сериалы

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Режиссер Андрей Малюков умер на 74-м году жизни. Об этом сообщила в фейсбуке его двоюродная сестра Наталья Бондарчук."В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни ковид", — написала она.Малюков выступил режиссером таких известных картин, как "Мы из будущего", "Матч", "34-й скорый". Также снял сериалы "Империя под ударом", "Спецназ", "Диверсант", "Грозовые ворота", "Побег", "Григорий Р.", "Остаться в живых", "Побег" и "Мосгаз".В 2004 году Малюкову было присвоено звание народного артиста России.

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общество, андрей малюков, кино и сериалы, россия