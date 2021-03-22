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Бывший замглавы СВР Виталий Маргелов умер от последствий коронавируса
Бывший замглавы СВР Виталий Маргелов умер от последствий коронавируса
Умер бывший заместитель главы СВР генерал-полковник Виталий Маргелов, сообщил РИА Новости его сын, бывший топ-менеджер "Транснефти" Михаил Маргелов. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-22T23:52
2021-03-23T00:35
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безопасность
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Умер бывший замглавы СВР Виталий Маргелов
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Умер бывший заместитель главы СВР генерал-полковник Виталий Маргелов, сообщил РИА Новости его сын, бывший топ-менеджер "Транснефти" Михаил Маргелов.По словам мужчины, последние дни Маргелов-старший находился в реанимации."Он ушел на 80-м году жизни, не дожив до 80-летнего юбилея (1 декабря) вот буквально полгода. Это случилось сегодня около 21:00 вечера", — добавил он.Виталий Маргелов — сын умершего весной 1990 года генерала Василия Маргелова, бывшего командующего Воздушно-десантными войсками СССР.
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность

Бывший замглавы СВР Виталий Маргелов умер от последствий коронавируса

23:52 22.03.2021 (обновлено: 00:35 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОткрытие сквера Воздушно-десантных войск в парке "Патриот"
Открытие сквера Воздушно-десантных войск в парке Патриот - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Умер бывший заместитель главы СВР генерал-полковник Виталий Маргелов, сообщил РИА Новости его сын, бывший топ-менеджер "Транснефти" Михаил Маргелов.
"Мой отец Виталий Васильевич Маргелов скончался от последствий коронавируса. Он проходил плановое обследование в госпитале ФСБ на Пехотной, но ситуация стала ухудшаться, был диагностирован коронавирус", — сказал он.
По словам мужчины, последние дни Маргелов-старший находился в реанимации.
"Он ушел на 80-м году жизни, не дожив до 80-летнего юбилея (1 декабря) вот буквально полгода. Это случилось сегодня около 21:00 вечера", — добавил он.
Виталий Маргелов — сын умершего весной 1990 года генерала Василия Маргелова, бывшего командующего Воздушно-десантными войсками СССР.
 
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