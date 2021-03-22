https://ria.ru/20210322/margelov-1602409156.html

Бывший замглавы СВР Виталий Маргелов умер от последствий коронавируса

Бывший замглавы СВР Виталий Маргелов умер от последствий коронавируса

Умер бывший заместитель главы СВР генерал-полковник Виталий Маргелов, сообщил РИА Новости его сын, бывший топ-менеджер "Транснефти" Михаил Маргелов. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-22T23:52

2021-03-22T23:52

2021-03-23T00:35

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Умер бывший замглавы СВР Виталий Маргелов

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602409078_0:145:3071:1872_1920x0_80_0_0_de16f7607bfdceac043d18ac8134db1e.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Умер бывший заместитель главы СВР генерал-полковник Виталий Маргелов, сообщил РИА Новости его сын, бывший топ-менеджер "Транснефти" Михаил Маргелов.По словам мужчины, последние дни Маргелов-старший находился в реанимации."Он ушел на 80-м году жизни, не дожив до 80-летнего юбилея (1 декабря) вот буквально полгода. Это случилось сегодня около 21:00 вечера", — добавил он.Виталий Маргелов — сын умершего весной 1990 года генерала Василия Маргелова, бывшего командующего Воздушно-десантными войсками СССР.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность