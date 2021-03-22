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Бывший замглавы СВР Виталий Маргелов умер от последствий коронавируса
Бывший замглавы СВР Виталий Маргелов умер от последствий коронавируса
Умер бывший заместитель главы СВР генерал-полковник Виталий Маргелов, сообщил РИА Новости его сын, бывший топ-менеджер "Транснефти" Михаил Маргелов. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-22T23:52
2021-03-22T23:52
2021-03-23T00:35
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Умер бывший замглавы СВР Виталий Маргелов
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Умер бывший заместитель главы СВР генерал-полковник Виталий Маргелов, сообщил РИА Новости его сын, бывший топ-менеджер "Транснефти" Михаил Маргелов.По словам мужчины, последние дни Маргелов-старший находился в реанимации."Он ушел на 80-м году жизни, не дожив до 80-летнего юбилея (1 декабря) вот буквально полгода. Это случилось сегодня около 21:00 вечера", — добавил он.Виталий Маргелов — сын умершего весной 1990 года генерала Василия Маргелова, бывшего командующего Воздушно-десантными войсками СССР.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность