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Умер сыгравший доктора Борменталя в "Собачьем сердце" Борис Плотников
Умер сыгравший доктора Борменталя в "Собачьем сердце" Борис Плотников
Народный артист России Борис Плотников умер на 72-м году жизни от коронавируса, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:45
2020-12-02T12:45
2020-12-02T14:06
культура
борис плотников
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Народный артист России Борис Плотников умер на 72-м году жизни от коронавируса, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский."До этого неделю был на аппарате ИВЛ", — рассказал он. Дата и место прощания пока не известны.Плотников родился в Свердловской области, окончил местное театральное училище и филфак Уральского госуниверситета. Служил в Свердловском ТЮЗе, в конце 70-х переехал в Москву, где играл в Театре сатиры, Театре Советской армии, а последние 18 лет — в МХТ имени Чехова.Свою карьеру в кино артист начал в 1976 году, снявшись в фильме Ларисы Шепитько "Восхождение". Всесоюзную известность ему принесла роль доктора Борменталя в картине Владимира Бортко "Собачье сердце". Также сыграл в лентах "Михайло Ломоносов", "Лермонтов", "Кабала святош", сериалах "Годунов", "Крылья Империи" и других.
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борис плотников