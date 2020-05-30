Умер народный артист России Юльен Балмусов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В субботу на 80-м году жизни скончался старейший актер Российского академического молодежного театра (РАМТ), народный артист России Юльен Балмусов, сообщили в пресс-службе театра.
"Юльен Сергеевич не дожил всего несколько дней до своего юбилея — 6 июля ему исполнилось бы 80 лет. Балмусов работал в театре с 1962 года, куда был принят сразу после окончания Щепкинского училища. За эти годы он сыграл около ста ролей. Эти работы мастера стали живой школой актерского мастерства и навсегда останутся в золотом фонде истории современного театра", — сказал представитель пресс-службы.
Юльен Балмусов работал до последних дней: репетировал в новых, предстоящих спектаклях Алексея Бородина "Горе от ума" и "Нюрнберг", выходил на сцену в спектакле "Вишневый сад" в роли Гаева.
О времени и месте прощания и похорон будет известно позже.