Муж звезды фильма "Москва слезам не верит" умер от коронавируса

"В Москве скончался замечательный кинорежиссер, <...> ученик Михаила Ромма, создатель таких известных картин, как "Шестой", "Забудьте слово "смерть", "Хлеб, золото, наган", "Без особого риска". Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел. <…> Светлая память!" — написал он.

Гаспаров родился 7 июня 1938 года в Тбилиси. До начала карьеры в кино работал дальнобойщиком и писал рассказы.

В 1970 году окончил ВГИК, а с 1974 года начал снимать свои фильмы. Среди его работ — "Ненависть", "Координаты смерти", "Капкан для киллера" и другие. В 1993 году он организовал концерт Майкла Джексона в "Лужниках".