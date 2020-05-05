Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин умер от коронавируса

"Врачи сделали максимально возможное, чтобы спасти его. "Роскосмос" приносит соболезнования всем его родным и близким", — сказали в пресс-службе.

Сведения о кончине от коронавируса генконструктора пилотируемых программ России Микрина в госпитале в Коммунарке не соответствуют действительности, он умер в Центральной клинической больнице управделами президента, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.