Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин умер от коронавируса

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Генконструктор пилотируемых программ России, член президиума РАН Евгений Микрин скончался в больнице после длительной болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"Врачи сделали максимально возможное, чтобы спасти его. "Роскосмос" приносит соболезнования всем его родным и близким", — сказали в пресс-службе.
Сведения о кончине от коронавируса генконструктора пилотируемых программ России Микрина в госпитале в Коммунарке не соответствуют действительности, он умер в Центральной клинической больнице управделами президента, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Микрин скончался в ЦКБ управделами президента на улице Маршала Тимошенко", — пояснил собеседник.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Микрин умер в госпитале в Коммунарке.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией и находится дома, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В должности генконструктора пилотируемых программ, на которую Микрин утвержден указом президента, он руководил всеми перспективными тематиками в области пилотируемой космонавтики.
Сам Микрин 9 апреля присутствовал на пилотируемом запуске с космодрома Байконур, во время которого на МКС отправился новый экипаж. На фотографиях, опубликованных "Роскосмосом", он сидел на Байконуре во время общения с космонавтами по правую руку от Рогозина. Сами космонавты находятся в изолированной комнате — за стеклом.
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