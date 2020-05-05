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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T16:00
https://ria.ru/20200505/1570977437.html
Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин умер от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570272095_0:0:2852:1605_1036x0_80_0_0_25c4e307137476a8074686d8d351102e.jpg
РИА Новости

Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин умер от коронавируса

10:22 05.05.2020 (обновлено: 16:00 05.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам, академик РАН Евгений Микрин
Генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам, академик РАН Евгений Микрин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам, академик РАН Евгений Микрин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Генконструктор пилотируемых программ России, член президиума РАН Евгений Микрин скончался в больнице после длительной болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

"Врачи сделали максимально возможное, чтобы спасти его. "Роскосмос" приносит соболезнования всем его родным и близким", — сказали в пресс-службе.

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Сведения о кончине от коронавируса генконструктора пилотируемых программ России Микрина в госпитале в Коммунарке не соответствуют действительности, он умер в Центральной клинической больнице управделами президента, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Микрин скончался в ЦКБ управделами президента на улице Маршала Тимошенко", — пояснил собеседник.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Микрин умер в госпитале в Коммунарке.
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией и находится дома, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В должности генконструктора пилотируемых программ, на которую Микрин утвержден указом президента, он руководил всеми перспективными тематиками в области пилотируемой космонавтики.
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Сам Микрин 9 апреля присутствовал на пилотируемом запуске с космодрома Байконур, во время которого на МКС отправился новый экипаж. На фотографиях, опубликованных "Роскосмосом", он сидел на Байконуре во время общения с космонавтами по правую руку от Рогозина. Сами космонавты находятся в изолированной комнате — за стеклом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений МикринКоронавирус в РоссииРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
Популярные комментарии
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5 мая, 10:25
Aleksei Zaharov
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5 мая, 10:52
dd.rwk
3110355
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