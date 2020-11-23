Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/zimin-1585844181.html
Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин
Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин
Экс-глава Хакасии Виктор Зимин умер на 59 году жизни, сообщил глава Аскизского района республики. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T08:53
2020-11-23T08:53
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
госдума рф
ржд
виктор зимин
москва
красноярский край
республика хакасия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/51017/69/510176948_0:0:3184:1792_1400x0_80_0_0_7f87ceb1fc28d9798186e6680c99b686.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Экс-глава Хакасии Виктор Зимин умер на 59 году жизни, сообщил глава Аскизского района республики.Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом.Зимин в августе попал в больницу после того, как заразился коронавирусной инфекцией. Все это время он находился в одном из военных госпиталей в Москве.Виктор Зимин возглавлял республику с 2009 года. В сентябре 2018 года на выборах он набрал 32,42% голосов, после чего принял решение снять свою кандидатуру и позднее подал в отставку. Позднее Зимина назначили заместителем гендиректора компании "РЖД" — начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона.Зимин родился 23 августа 1962 года в деревне Диссос в Красноярском крае. В 1981 году он окончил Абаканский сельскохозяйственный техникум (сейчас — Сельскохозяйственный колледж в составе Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова), а в 2007 году — Томский государственный архитектурно-строительный университет.В 2003 году его избрали депутатом Верховного Совета республики Хакасия, а в 2007 году его избрали депутатом Госдумы пятого созыва.В декабре 2008 года депутаты Верховного совета Республики наделили Зимина полномочиями председателя правительства. 15 января 2009 года Виктор Зимин вступил в должность. В 2010 году должность Зимина стала именоваться — глава Республики Хакасия — председатель правительства Республики Хакасия.
москва
красноярский край
республика хакасия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/51017/69/510176948_813:0:3059:1684_1400x0_80_0_0_9f323c44ec4594e2aea2486d11047a89.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, ржд, виктор зимин, москва, красноярский край, республика хакасия, общество

Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин

08:53 23.11.2020
 
© Фото : Пресс-служба правительства Республики ХакасияЭкс-глава Республики Хакасия Виктор Зимин
Экс-глава Республики Хакасия Виктор Зимин - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : Пресс-служба правительства Республики Хакасия
Экс-глава Республики Хакасия Виктор Зимин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Экс-глава Хакасии Виктор Зимин умер на 59 году жизни, сообщил глава Аскизского района республики.
Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом.
Зимин в августе попал в больницу после того, как заразился коронавирусной инфекцией. Все это время он находился в одном из военных госпиталей в Москве.
Виктор Зимин возглавлял республику с 2009 года. В сентябре 2018 года на выборах он набрал 32,42% голосов, после чего принял решение снять свою кандидатуру и позднее подал в отставку. Позднее Зимина назначили заместителем гендиректора компании "РЖД" — начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона.
Зимин родился 23 августа 1962 года в деревне Диссос в Красноярском крае. В 1981 году он окончил Абаканский сельскохозяйственный техникум (сейчас — Сельскохозяйственный колледж в составе Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова), а в 2007 году — Томский государственный архитектурно-строительный университет.
В 2003 году его избрали депутатом Верховного Совета республики Хакасия, а в 2007 году его избрали депутатом Госдумы пятого созыва.
В декабре 2008 года депутаты Верховного совета Республики наделили Зимина полномочиями председателя правительства. 15 января 2009 года Виктор Зимин вступил в должность. В 2010 году должность Зимина стала именоваться — глава Республики Хакасия — председатель правительства Республики Хакасия.
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Госдума РФРЖДВиктор ЗиминМоскваКрасноярский крайРеспублика ХакасияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43В Петербурге возбудили дело из-за драки после ссоры в родительском чате
09:33В России провели более 72,9 миллиона тестов на коронавирус
09:30Полиция пресекла массовую драку центре Петербурга
09:19В Якутии выявили вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате
09:19Эксперт: пандемия сыграла ключевую роль в поражении Трампа на выборах
09:17Россияне назвали самую непрестижную работу
09:13В США неизвестный напал на церковь, два человека погибли
09:09Росприроднадзор оценил вред, нанесенный предприятиями природе в 2020 году
09:05Эксперты выяснили, какие покупки россияне откладывают на "черную пятницу"
09:04В Москве 5064 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:00Найден способ победить одно из самых массовых заболеваний полости рта
08:53Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин
08:49В Саратовской области арестовали обвиняемого в убийстве мальчика
08:38СК начал проверку после падения девочки с четвертого этажа в Томске
08:29Девочка, спасенная из ушедшей под лед машины в Югре, пошла на поправку
08:26Власти Колымы объяснили высокие зарплаты жителей
08:16Два борта МЧС доставят в Приморье дизель-генераторы
08:10Приложение "Помощник ОСАГО" для оформления ДТП заработало по всей России
08:07Москвичей предупредили о мокром снеге в понедельник
08:03СМИ узнали, кого Байден назначит постпредом США в ООН
Лента новостейМолния