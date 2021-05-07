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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Умер народный артист России Владимир Качан
Умер народный артист России Владимир Качан
Народный артист России Владимир Качан умер на 74-м году жизни, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T18:56
2021-05-07T23:06
культура
школа современной пьесы
иосиф райхельгауз
общество
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Народный артист России Владимир Качан умер на 74-м году жизни, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.Райхельгауз подчеркнул, что прощание обязательно состоится в театре, но дату церемонии и похорон сообщат позднее.Владимир Качан родился в 1947 году. После окончания Щукинского училища он работал в Московском театре юного зрителя, а также в оркестре Леонида Утесова. С 1980 года Качан служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1990-х — в "Школе современной пьесы". Артист принимал участие в создании более 50 фильмов, в том числе исполнил песни Булата Окуджавы для картины "Звезда пленительного счастья".
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школа современной пьесы, иосиф райхельгауз, общество

Умер народный артист России Владимир Качан

18:56 07.05.2021 (обновлено: 23:06 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАктер Владимир Качан
Актер Владимир Качан - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Народный артист России Владимир Качан умер на 74-м году жизни, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.
"Буквально час назад в "Коммунарке" от коронавируса скончался наш друг, коллега, замечательный артист, бард, писатель, один из основателей театра Владимир Качан, служивший театру верой и правдой 30 лет. Мы все в печали, горько терять верных и любимых друзей", — сказал собеседник агентства.
Райхельгауз подчеркнул, что прощание обязательно состоится в театре, но дату церемонии и похорон сообщат позднее.
Владимир Качан родился в 1947 году. После окончания Щукинского училища он работал в Московском театре юного зрителя, а также в оркестре Леонида Утесова. С 1980 года Качан служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1990-х — в "Школе современной пьесы". Артист принимал участие в создании более 50 фильмов, в том числе исполнил песни Булата Окуджавы для картины "Звезда пленительного счастья".
 
КультураШкола современной пьесыИосиф РайхельгаузОбщество
 
 
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