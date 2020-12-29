https://ria.ru/20201229/efimenko-1591404402.html
Названа причина смерти исполнителя хита "Обручальное кольцо"
Названа причина смерти исполнителя хита "Обручальное кольцо"
Певец Владимир Ефименко умер от коронавируса, рассказал продюсер ВИА "Лейся, песня" Евгений Красножен. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T15:32
2020-12-29T15:32
2020-12-29T15:32
культура
владимир ефименко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591327065_0:0:927:522_1920x0_80_0_0_bbccdcaa97215e62fbf8d6a111f73a14.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Певец Владимир Ефименко умер от коронавируса, рассказал продюсер ВИА "Лейся, песня" Евгений Красножен.По его словам, две недели назад солист ансамбля попал в реанимацию в тяжелом состоянии.Продюсер уточнил, что в последние дни у артиста наблюдалась положительная динамика, однако организм не смог справиться с болезнью.Владимир Ефименко скончался 29 декабря в возрасте 66 лет. Музыкант стал участником ансамбля "Лейся, песня" в 1977 году и выступал с гастролями в России и СНГ в "золотом" составе коллектива. Он первым исполнил такие композиции, как "Обручальное кольцо", "Где же ты была", "Прощай" и "Родная земля", которые в дальнейшем стали шлягерами и были перепеты другими исполнителями.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591327065_0:0:927:696_1920x0_80_0_0_1b019d476b5057bab9ac8f911d870f40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефименко , общество
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Певец Владимир Ефименко
умер от коронавируса, рассказал продюсер ВИА "Лейся, песня" Евгений Красножен.
По его словам, две недели назад солист ансамбля попал в реанимацию в тяжелом состоянии.
"Та болячка, предполагаемая, из-за которой он ушел, она съела его полностью, причем моментально. Был здоровый человек и буквально две недели — человека нет", - сказал Красножен в интервью "Пятому каналу
".
Продюсер уточнил, что в последние дни у артиста наблюдалась положительная динамика, однако организм не смог справиться с болезнью.
Владимир Ефименко скончался 29 декабря в возрасте 66 лет. Музыкант стал участником ансамбля "Лейся, песня" в 1977 году и выступал с гастролями в России и СНГ в "золотом" составе коллектива. Он первым исполнил такие композиции, как "Обручальное кольцо", "Где же ты была", "Прощай" и "Родная земля", которые в дальнейшем стали шлягерами и были перепеты другими исполнителями.