https://ria.ru/20210705/menshov-1739881626.html

Умер Владимир Меньшов

Умер Владимир Меньшов - РИА Новости, 05.07.2021

Умер Владимир Меньшов

Народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса на 82-м году жизни, сообщается на сайте Мосфильма. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:06

2021-07-05T11:06

2021-07-05T12:25

умер владимир меньшов

владимир меньшов

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса на 82-м году жизни, сообщается на сайте Мосфильма."Мы потеряли нашего дорогого друга, <...> отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", — добавляется в тексте соболезнования.О том, что режиссер заразился, стало известно 26 июня. При этом уточнялось, что болезнь протекает в легкой форме. Дату прощания назовут позже. Источник рассказал РИА Новости, что местом захоронения станет Новодевичье кладбище.Меньшов родился в Баку, окончил школу-студию МХАТ и аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе.В большом кино в качестве актера заявил о себе в 1972 году в драме Алексея Сахарова "Человек на своем месте". Всего на его счету около 120 ролей. Режиссерский дебют состоялся в 1976-м музыкальным фильмом "Розыгрыш" по сценарию Семена Лунгина. Потом были "Москва слезам не верит", которая в 1981 году получила "Оскар", а также "Любовь и голуби", "Ширли-мырли" и другие.Владимир Меньшов — заслуженный деятель искусств РСФСР. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней.

https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html

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умер владимир меньшов, владимир меньшов