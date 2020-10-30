https://ria.ru/20201030/vedernikov-1582376586.html

Близкие скорбят: выдающийся дирижер Александр Ведерников умер от COVID

Близкие скорбят: выдающийся дирижер Александр Ведерников умер от COVID

Близкие и коллеги скорбят о безвременной кончине выдающегося российского дирижера Александра Ведерникова. Причина смерти, в том числе, – коронавирус COVID-19. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T21:07

2020-10-30T21:07

2020-10-30T23:30

владимир кехман

александр ведерников

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

большой театр

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

михайловский театр

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Близкие и коллеги скорбят о безвременной кончине выдающегося российского дирижера Александра Ведерникова. Причина смерти, в том числе, – коронавирус COVID-19. "С глубоким прискорбием сообщаем о безвременной кончине заслуженного деятеля искусств РФ Александра Ведерникова, музыкального руководителя и главного дирижера Михайловского театра, – сообщается на официальном сайте театра. – Выдающийся музыкант, имевший широкую известность во всем мире, скончался на 57-м году жизни в результате тяжелой болезни".Коллектив Михайловского театра, где маэстро работал с 2019 года, высоко ценил его личные и творческие качества. Глубокий, серьезный музыкант, он добивался высочайшего качества оркестрового звучания, тщательно работал со всеми группами инструментов. Событием в творческой жизни театра стала постановка оперы "Аида", музыкальный уровень которой сопоставим с самыми высокими достижениями ведущих мировых коллективов. Огромным успехом пользовались симфонические программы, подготовленные Александром Ведерниковым с оркестром Михайловского театра и представленные в Большом зале филармонии.Александр Ведерников пользовался заслуженным уважением во всем музыкальном мире. С 2001 года по 2009 год он был главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра России. С 2009 по 2018 год возглавлял Симфонический оркестр в Оденсе (Дания). Занимал пост главного дирижера Датской королевской оперы. Маэстро активно сотрудничал с оперными театрами и музыкальными коллективами разных стран, в 2008 году стал обладателем престижной премии "Музыкального журнала БиБиСи" за CD-запись Первого концерта для фортепиано с оркестром Дмитрия Шостаковича."Александр Ведерников связывал с Михайловским театром серьезные творческие планы. Весь коллектив театра с болью воспринял известие о его безвременном уходе. Этот человек жил музыкой и всех вокруг заражал своей любовью к искусству и творчеству. За совсем небольшое время, которое маэстро руководил нашим оркестром, он проделал огромную работу. И это то, что забрать у нас нельзя: те результаты, которых достигли наши музыканты, работая с ним. Это все останется в нашем театре, для наших зрителей, как память о необыкновенном музыканте. Выражаем глубочайшие и самые искренние соболезнования его семье и близким" – сообщается на сайте Михайловского театра.

https://ria.ru/20201030/vedernikov-1582308816.html

https://ria.ru/20200720/1574434735.html

москва

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир кехман, александр ведерников, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, большой театр, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), михайловский театр, москва, санкт-петербург