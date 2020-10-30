https://ria.ru/20201030/vedernikov-1582376586.html
Близкие скорбят: выдающийся дирижер Александр Ведерников умер от COVID
Близкие скорбят: выдающийся дирижер Александр Ведерников умер от COVID
Близкие и коллеги скорбят о безвременной кончине выдающегося российского дирижера Александра Ведерникова. Причина смерти, в том числе, – коронавирус COVID-19. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T21:07
2020-10-30T21:07
2020-10-30T23:30
владимир кехман
александр ведерников
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
большой театр
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
михайловский театр
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Близкие и коллеги скорбят о безвременной кончине выдающегося российского дирижера Александра Ведерникова. Причина смерти, в том числе, – коронавирус COVID-19. "С глубоким прискорбием сообщаем о безвременной кончине заслуженного деятеля искусств РФ Александра Ведерникова, музыкального руководителя и главного дирижера Михайловского театра, – сообщается на официальном сайте театра. – Выдающийся музыкант, имевший широкую известность во всем мире, скончался на 57-м году жизни в результате тяжелой болезни".Коллектив Михайловского театра, где маэстро работал с 2019 года, высоко ценил его личные и творческие качества. Глубокий, серьезный музыкант, он добивался высочайшего качества оркестрового звучания, тщательно работал со всеми группами инструментов. Событием в творческой жизни театра стала постановка оперы "Аида", музыкальный уровень которой сопоставим с самыми высокими достижениями ведущих мировых коллективов. Огромным успехом пользовались симфонические программы, подготовленные Александром Ведерниковым с оркестром Михайловского театра и представленные в Большом зале филармонии.Александр Ведерников пользовался заслуженным уважением во всем музыкальном мире. С 2001 года по 2009 год он был главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра России. С 2009 по 2018 год возглавлял Симфонический оркестр в Оденсе (Дания). Занимал пост главного дирижера Датской королевской оперы. Маэстро активно сотрудничал с оперными театрами и музыкальными коллективами разных стран, в 2008 году стал обладателем престижной премии "Музыкального журнала БиБиСи" за CD-запись Первого концерта для фортепиано с оркестром Дмитрия Шостаковича."Александр Ведерников связывал с Михайловским театром серьезные творческие планы. Весь коллектив театра с болью воспринял известие о его безвременном уходе. Этот человек жил музыкой и всех вокруг заражал своей любовью к искусству и творчеству. За совсем небольшое время, которое маэстро руководил нашим оркестром, он проделал огромную работу. И это то, что забрать у нас нельзя: те результаты, которых достигли наши музыканты, работая с ним. Это все останется в нашем театре, для наших зрителей, как память о необыкновенном музыканте. Выражаем глубочайшие и самые искренние соболезнования его семье и близким" – сообщается на сайте Михайловского театра.
https://ria.ru/20201030/vedernikov-1582308816.html
https://ria.ru/20200720/1574434735.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир кехман, александр ведерников, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, большой театр, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), михайловский театр, москва, санкт-петербург
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Близкие и коллеги скорбят о безвременной кончине выдающегося российского дирижера Александра Ведерникова. Причина смерти, в том числе, – коронавирус COVID-19.
"С глубоким прискорбием сообщаем о безвременной кончине заслуженного деятеля искусств РФ Александра Ведерникова, музыкального руководителя и главного дирижера Михайловского театра, – сообщается
на официальном сайте театра. – Выдающийся музыкант, имевший широкую известность во всем мире, скончался на 57-м году жизни в результате тяжелой болезни".
"Из жизни ушел выдающийся музыкант. Для меня лично, для Михайловского театра, для всего музыкального мира — это невосполнимая утрата, — говорит Владимир Кехман, художественный руководитель Михайловского театра. — И именно сейчас, в этот тяжелый момент, я хочу обратиться ко всем коллегам и напомнить о том, что нельзя недооценивать опасность коронавируса. Последним спектаклем, которым продирижировал маэстро, была “Сельская честь” на открытии оперного сезона. 10 ноября Михайловский театр посвятит спектакль памяти Александра Александровича Ведерникова. Царство небесное".
Коллектив Михайловского театра, где маэстро работал с 2019 года, высоко ценил его личные и творческие качества. Глубокий, серьезный музыкант, он добивался высочайшего качества оркестрового звучания, тщательно работал со всеми группами инструментов. Событием в творческой жизни театра стала постановка оперы "Аида", музыкальный уровень которой сопоставим с самыми высокими достижениями ведущих мировых коллективов. Огромным успехом пользовались симфонические программы, подготовленные Александром Ведерниковым с оркестром Михайловского театра и представленные в Большом зале филармонии.
Александр Ведерников пользовался заслуженным уважением во всем музыкальном мире. С 2001 года по 2009 год он был главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра России. С 2009 по 2018 год возглавлял Симфонический оркестр в Оденсе (Дания). Занимал пост главного дирижера Датской королевской оперы. Маэстро активно сотрудничал с оперными театрами и музыкальными коллективами разных стран, в 2008 году стал обладателем престижной премии "Музыкального журнала БиБиСи" за CD-запись Первого концерта для фортепиано с оркестром Дмитрия Шостаковича.
"Александр Ведерников связывал с Михайловским театром серьезные творческие планы. Весь коллектив театра с болью воспринял известие о его безвременном уходе. Этот человек жил музыкой и всех вокруг заражал своей любовью к искусству и творчеству. За совсем небольшое время, которое маэстро руководил нашим оркестром, он проделал огромную работу. И это то, что забрать у нас нельзя: те результаты, которых достигли наши музыканты, работая с ним. Это все останется в нашем театре, для наших зрителей, как память о необыкновенном музыканте. Выражаем глубочайшие и самые искренние соболезнования его семье и близким" – сообщается на сайте Михайловского театра.