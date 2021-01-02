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Умер сценарист фильма "Все будет хорошо!" Олег Данилов
Умер сценарист фильма "Все будет хорошо!" Олег Данилов
Сценарист и драматург Олег Данилов 1 января умер на 72 году жизни, сообщил в Instagram его друг режиссер Дмитрий Астрахан. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T14:47
2021-01-02T14:47
2021-01-02T14:47
культура
олег данилов
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Сценарист и драматург Олег Данилов 1 января умер на 72 году жизни, сообщил в Instagram его друг режиссер Дмитрий Астрахан.Отмечается, Данилов находился в одной из минских больниц с коронавирусом. Мужчина шел на поправку, но его состояние резко ухудшилось. Причины смерти, как он отметил, будут устанавливаться.Церемония прощания и похороны пройдут в Санкт-Петербурге.Олег Данилов в соавторстве с Астраханом создал фильмы "Ты у меня одна", "Все будет хорошо!", сериал "Зал ожидания" и другие.
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олег данилов, россия, санкт-петербург
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
Сценарист и драматург Олег Данилов
1 января умер на 72 году жизни, сообщил в Instagram
его друг режиссер Дмитрий Астрахан.
Отмечается, Данилов находился в одной из минских больниц с коронавирусом. Мужчина шел на поправку, но его состояние резко ухудшилось. Причины смерти, как он отметил, будут устанавливаться.
"Началось скрытое кровотечение", — рассказал "Пятому Каналу" Астрахан.
Церемония прощания и похороны пройдут в Санкт-Петербурге.
Олег Данилов в соавторстве с Астраханом создал фильмы "Ты у меня одна", "Все будет хорошо!", сериал "Зал ожидания" и другие.