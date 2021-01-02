https://ria.ru/20210102/danilov-1591825836.html

Умер сценарист фильма "Все будет хорошо!" Олег Данилов

Умер сценарист фильма "Все будет хорошо!" Олег Данилов

Сценарист и драматург Олег Данилов 1 января умер на 72 году жизни, сообщил в Instagram его друг режиссер Дмитрий Астрахан. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T14:47

2021-01-02T14:47

2021-01-02T14:47

культура

олег данилов

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Сценарист и драматург Олег Данилов 1 января умер на 72 году жизни, сообщил в Instagram его друг режиссер Дмитрий Астрахан.Отмечается, Данилов находился в одной из минских больниц с коронавирусом. Мужчина шел на поправку, но его состояние резко ухудшилось. Причины смерти, как он отметил, будут устанавливаться.Церемония прощания и похороны пройдут в Санкт-Петербурге.Олег Данилов в соавторстве с Астраханом создал фильмы "Ты у меня одна", "Все будет хорошо!", сериал "Зал ожидания" и другие.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег данилов, россия, санкт-петербург