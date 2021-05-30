Крупные ДТП в России в 2021 году
© Фото : ГУМЧС России по Курганской областиДТП в Шадринском районе Курганской области
© Фото : ГУМЧС России по Курганской области
30 мая в городе Бор Нижегородской области на 42 километре автодороги Нижний Новгород – Киров произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии четыре человека погибли, трое госпитализированы, из них двое детей.
18 мая в Ачинском районе Красноярского края на трассе "Сибирь" столкнулись автомобиль Honda Civic Ferio и "ГАЗель". В результате ДТП погибли пятеро мужчин — водитель и пассажиры с автомобиля Honda. По данным МВД, водитель "Газели" в ДТП не пострадал. В ходе следственно-оперативных действий было установлено, что водитель "Газели" выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с иномаркой.
15 мая в Смоленской области на 298-м километре федеральной трассы М1 "Беларусь" столкнулись грузовик Volvo и микроавтобус Volkswagen. В ДТП пострадали 13 человек. Всего в момент аварии в микроавтобусе ехали 20 человек. Все пострадавшие — граждане Белоруссии.
11 мая в Курганской области водитель внедорожника Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz. В микроавтобусе находились восемь человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребенок, еще четверых госпитализировали. Также погиб водитель Audi. В машине находилась еще одна женщина, ее доставили в госпиталь. Авария произошла из-за того, что кроссовер выехал на встречную полосу.
10 мая в Бессоновском районе Пензенской области на 652 километре федеральной автодороги М-5 "Урал" фура Renault с полуприцепом врезалась в рейсовый автобус Пенза - село Кижеватово, который остановился для высадки пассажиров. В результате ДТП погибла пассажирка автобуса 2005 года рождения, еще восемь человек госпитализированы (трое детей и шестеро взрослых). За медицинской помощью также обратились оба водителя.
Утром 9 мая в Чистопольском районе Татарстана на 124 километре автодороги Казань-Оренбург грузовик MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с 8-местным микроавтобусом Renault Trafic. В результате погибли водитель и четверо пассажиров минивэна. Еще четыре пассажира микроавтобуса – взрослые и один 16-летний ребенок получили травмы. Они были госпитализированы.
В ночь на 1 мая в Хабаровском крае на 361 километре федеральной автодороги А-376 Лидога — Ванино водитель междугороднего автобуса, перевозившего пассажиров из Хабаровска в Советскую Гавань, выехал на встречную полосу, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 32 пассажира и два водителя. В результате аварии погибли две женщины и 17-летняя девушка. По данным УГИБДД, 17 человек пострадали.
30 апреля в Ставропольском крае на 535-м километре трассы Астрахань — Ставрополь столкнулись грузовик, легковая машина и микроавтобус, который вез на соревнования в Черкесск участниц женской юношеской команды по баскетболу волгоградской школы олимпийского резерва № 2. В результате ДТП погибли пять человек, девятерых доставили в больницы.
20 апреля в Пермском крае на 82-м километре дороги Краcновишерск-Соликамск столкнулись ВАЗ-2114 и Toyota Yaris. По данным краевой полиции, в результате аварии погибли пять человек: четыре мужчины и женщина. Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия стал выезд "ВАЗ-2114" на встречную полосу из-за потери водителем контроля над управлением.
18 апреля в 4.30 мск в городе Новочеркасске Ростовской области автомобиль Hyundai врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка. В автомобиле было шесть человек, пять из них погибли, еще один был госпитализирован. По данным управления ГИБДД России по региону, все погибшие и один пострадавший в аварии были подростками. Позднее пострадавший подросток скончался в больнице.
1 апреля в Туле столкнулись автобус ПАЗ и две машины - SsangYong и Hyundai. В аварии пострадали 15 человек. Это сотрудники областной психиатрической больницы, которые ехали на служебном автобусе на работу, водитель и пассажир легкового автомобиля.
17 марта в Спасском районе Рязанской области, на 226 километре федеральной дороги М-5, опрокинулся рейсовый автобус "Москва – Пенза". В автобусе находилось 58 человек. В результате аварии 17 человек получили травмы средней степени тяжести и обратились в медицинские учреждения города Рязани. Шестеро из пострадавших были госпитализированы, двое из них доставлены в реанимацию.
14 марта в Свердловской области, на 48-м километре трассы Р-351 Екатеринбург - Тюмень в районе села Мезенское, водитель автомобиля Kia не справилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП пять человек, в том числе двое детей, погибли. По информации представителя экстренных служб, все погибшие находились в легковой машине, сидевшие сзади дети не были пристегнуты.
8 марта на трассе Самара - Тольятти в районе поселка Курумоч столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. В результате ДТП погибли семь человек, находящихся в легковом автомобиле, в возрасте от 17 до 23 лет. Позднее стало известно, что водитель и шестеро пассажиров легкового автомобиля были пьяны.
23 февраля на 80 километре трассы Уфа - Оренбург на территории Аургазинского района Башкирии столкнулись 39 автомобилей. ДТП произошло в условиях сильного бокового ветра и слабой видимости. Пострадали десять человек, среди них две девочки 12 и 16 лет.
22 февраля в Кызыле (Республика Тува) столкнулись легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным автобусом. В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены 16 пассажиров автобуса, в том числе 13 несовершеннолетних, а также два человека, находившиеся в легковом автомобиле.
17 февраля в Иркутской области на трассе А-331 "Вилюй" между городами Тулун и Братск произошло столкновение иномарки, грузового автомобиля и рейсового автобуса. Легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с грузовым автомобилем "КАМаз" груженным древесиной. После чего, в иномарку врезался рейсовый автобус, следовавший из Иркутска в Железногорск-Илимский. Предварительно было известно о четырех погибших, находившихся в иномарке и трех пострадавших пассажирах автобуса. Двое их них были госпитализированы, один направлен на амбулаторное лечение. Позднее во время разбора поврежденного легкового автомобиля был обнаружен еще один погибший пассажир.
6 февраля на трассе Нижние Серги – Михайловск – Арти в Свердловской области при столкновении автомобилей Skoda и ВАЗ-2110 пять человек погибли и трое пострадали.
29 января на 873 километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района Самарской области произошла авария с участием грузового автомобиля DAF, легкового автомобиля Chevrolet Niva и пассажирского микроавтобуса Citroën. Погибли 12 человек, 14 пострадали.
11 января в Красногорске на Новорижском шоссе (федеральная трасса М-9 "Балтия") на повороте на деревню Глухово грузовик врезался в колонну военных автобусов. В результате ДТП погибли четыре человека. Более 40 человек пострадали.
10 января на 36 километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит в Башкирии столкнулись два автобуса. В результате ДТП погибли женщина и шестилетний ребенок, еще 16 человек обратились за медицинской помощью.
5 января в Смоленской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек. Как заявили в полиции, авария произошла на 16-м километре юго-западного обхода Смоленска.
3 января в Туве восемь человек погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей, еще два человека пострадали.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников