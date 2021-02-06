https://ria.ru/20210206/spravka-1596345666.html

Крупные ДТП в России в 2020-2021 годах

Крупные ДТП в России в 2020-2021 годах

РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T22:32

2021-02-06T22:32

2021-02-06T22:32

следственный комитет россии (ск рф)

красногорск

волгоградская область

справки

происшествия

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20216 февраля на трассе "Нижние Серги - Михайловск - Арти" в Свердловской области при столкновении автомобилей Skoda и ВАЗ-2110 пять человек погибли и трое пострадали. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 в условиях гололеда и сильного снегопада выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Skoda.29 января на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района Самарской области произошла авария с участием грузового автомобиля DAF, легкового автомобиля Chevrolet Niva и пассажирского микроавтобуса Citroen. Погибли 12 человек, 14 пострадали.21 января в подмосковной Электростали рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра "Современник". Пострадали десять человек.11 января в Московской области, в Красногорске, на федеральной трассе М-9 "Балтия" столкнулись грузовик и четыре военных автобуса, в результате чего четыре человека погибли, 21 госпитализирован. Число пострадавших составило 43 человека.10 января на 36-м километре автодороги "Кропачево - Месягутово - Ачит" в Башкирии столкнулись два автобуса. В результате ДТП погибли женщина и шестилетний ребенок, еще 16 человек обратились за медицинской помощью.5 января в Смоленской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек. Как заявили в полиции, авария произошла на 16-м километре юго-западного обхода Смоленска.3 января в Туве восемь человек погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей, еще два человека пострадали, сообщили в республиканском МВД. По информации минздрава региона, пострадали три человека, один в крайне тяжелом состоянии, двое в тяжелом.202025 декабря на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области опрокинулся автобус "Москва – Волгоград", в нем находились 26 человек, в том числе два водителя. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе водитель, 11 пассажиров получили травмы.24 декабря в Екатеринбурге на улице Селькоровская водитель служебного автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем, который стоял. Травмы получили 12 человек.21 декабря в Красноярске на Октябрьском мосту автобус ПАЗ наехал на стоящий грузовик МАЗ, водитель которого остановился по причине поломки. Пострадали 16 человек.27 ноября на Кубани пассажирская "Газель" попала в аварию на пятом километре автодороги "Выселки – Кирпильская", шесть человек погибли, ещё восемь были доставлены в больницу.23 ноября в Усть-Илимске Иркутской области дежурный автобус, доставлявший рабочих на предприятие, опрокинулся на дороге. Пострадали 10 человек.18 ноября в городе Лодейное Поле Ленинградской области в результате столкновения автобуса и грузовика один человек погиб и более 10 получили травмы.18 ноября на улице Скуратовской в Туле произошло столкновение автомобиля Ford EcoSport и маршрутного транспортного средства Peugeot Boxer, пострадали 10 человек.30 октября на 423 километре автодороги "Курск-Саратов" у села Верхний Карачан в Грибановском районе Воронежской области столкнулись рейсовый автобус Setra, ехавший по маршруту "Борисоглебск-Москва", и грузовик Volvo. Погиб водитель автобуса, травмы получили 10 человек.24 октября на 126-м километре трассы Р255 в Болотнинском районе Новосибирской области произошло столкновение рейсового автобуса и выехавшего на встречную полосу легкового автомобиля Toyota Noah. В результате ДТП в микроавтобусе погибли двое взрослых и два ребенка, еще два человека были госпитализированы. Позже один из пострадавших скончался.7 октября в Кизлярском районе Дагестана на федеральной автодороге Астрахань – Махачкала произошло ДТП с участием пяти автомобилей: школьной "Газели", трех грузовиков и легкового автомобиля. Погибло три человека, еще 14 пострадали. Позже скончался один из трёх детей, находившихся в тяжелом состоянии.27 сентября на автодороге "Переславское-Янтарный" в районе поселка Кумачево под Калининградом рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Погибли шесть человек, 15 человек пострадали.22 сентября в Ульчском районе Хабаровского края в результате ДТП опрокинулся автобус. Все находившиеся в автобусе 45 человек получили травмы различной степени тяжести. 15 человек были госпитализированы.13 сентября на 142-м километре трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области рейсовый автобус "Тверь-Конаково-Тверь" врезался в остановившийся перед пешеходным переходом грузовик. В автобусе на момент ДТП находились 16 пассажиров и водитель. В результате ДТП пострадали 11 человек, среди них было пятеро детей.30 августа на федеральной автодороге "Астрахань-Махачкала" на территории Тарумовского района Дагестана во время движения от прицепа "Камаза" отлетело колесо, оно столкнулось с рейсовым автобусом. В результате ДТП пострадали 17 человек. По данным СК по региону, ДТП стало возможным из-за плохой работы лиц, ответственных за техническую исправность транспортного средства, которое выходит на линию.28 августа в Якутии на автодороге "Колыма" столкнулись два микроавтобуса. В ДТП погиб один человек, пострадали 16.23 августа в Москве на 25-м километре Калужского шоссе автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали 16 человек, среди которых три ребенка.31 июля на трассе "Таврида" в Белогорском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Предварительной причиной случившегося стало то, что водитель микроавтобуса уснул за рулем и врезался в грузовик. В аварии погибли девять человек, еще девять пострадали.27 июля в Среднеахтубинском районе Волгоградской области в оросительном канале возле поселка Верхнепогромное был обнаружен Renault Logan со следами ДТП. В результате ДТП погибли восемь человек – шесть женщин и двое мужчин. По данным полиции, согласно предварительной версии, водитель не справился с управлением и съехал в оросительный канал.11 июля в Багаевском районе Ростовской области на 67-м километре автодороги Ростов-на-Дону – Волгодонск столкнулись два легковых автомобиля – KIA и "ВАЗ-2112". В результате ДТП погибли пять человек – трое мужчин, одна женщина и ребенок. Четверо погибших находились в ВАЗ-2112.5 июля на трассе "Сибирь" в Черемховском районе Иркутской области столкнулись легковые автомобили Mazda и Toyota. В ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детей, всех доставили в больницу. Позднее одна девочка скончалась.21 июня в Елецком районе Липецкой области, рядом с населенным пунктом Паниковец, столкнулись автомобили Kia Rio и Hyundai Creta. В результате ДТП погибли шесть человек.18 июня в поселке Николаевка городского округа Саранск произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей Lada Granta. После столкновения автомобили загорелись. В результате ДТП погибли шесть человек. По данным регионального МВД, одна машина – такси, второй автомобиль зарегистрирован в Самарской области на жителя Пензы.13 июня в Балахнинском районе Нижегородской области на 21-м километре трассы Шопша – Иваново – Нижний Новгород столкнулись два автомобиля – Mazda и Lada Granta. В результате ДТП погибли три человека: водитель и пассажир Lada, а также водитель Mazda. Еще семь пассажиров, в том числе двое детей, получили ранения и были госпитализированы. Один из пострадавших детей – мальчик 10 лет, пассажир автомобиля Mazda – от полученных травм скончался в больнице.24 мая в Астраханской области пассажирская "Газель", следовавшая по маршруту Астрахань-Володарский, опрокинулась на автодороге в поселке Белый Ильмень. В результате ДТП пострадали 16 человек. Тринадцать пострадавших с места аварии были госпитализированы.5 мая в Красноярском районе Самарской области на 74-м километре дороги Самара – Ульяновск – Димитровград столкнулись два легковых автомобиля – Chevrolet и Kia. В результате ДТП погибли шесть человек. По данным полиции, в одном из автомобилей находились пять человек, в том числе один ребенок, они скончались на месте. В другом автомобиле находился мужчина, его увезли на скорой, но позже он скончался.15 апреля в Дагестане в Левашинском районе на 20-м километре автодороги Буйнакск-Леваши между населенными пунктами Урма и Кулецма произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2110 и "Лада Приора". Погибли пять человек, один госпитализирован.22 марта на 566-м километре автодороги Р-22 в Жердевском районе Тамбовской области при попытке избежать столкновения два рейсовых автобуса разъехались по обочинам, в результате чего один из них вылетел в кювет. Авария унесла жизни двух человек, 19 пострадали.11 марта рано утром на 869-м километре трассы М-4 "Дон" микроавтобус, следовавший из Москвы в Донецк, столкнулся с фурой. Четыре человека погибли на месте, пятеро были госпитализированы. Позже один из пострадавших скончался в больнице.7 марта на автодороге Ухта – Троицко-Печорск в Коми произошло столкновение автомобилей Renault Duster и Renault Megane. Шесть человек погибли, двое были госпитализированы.28 февраля на автодороге в поселке Косулино Свердловской области столкнулись автомобили ВАЗ-2112 и Ford Focus. В результате аварии погибли пять человек.30 января на автодороге "Колыма" в Оймяконском районе Якутии перевернулся автобус с вахтовиками, пострадали 16 человек.26 января на федеральной трассе М-7 в Пермском крае столкнулись автобус с легковым автомобилем и грузовиком. Пострадали 15 человек.24 января в Ярославле столкнулись два автобуса "ЛиАЗ" и автомобиль Hyundai. Погиб один человек, 24 пострадали.10 января в Пермском крае на автодороге "Подъезд к трассе "М7 Волга" в направлении Нытвы произошло крупное ДТП с участием автобуса с детьми и семью транспортными средствами. Водитель легкового автомобиля Lada Granta начал обгон грузовика, встречная фура начала тормозить, чтобы уйти от столкновения, в результате чего ее прицеп вынесло на полосу встречного движения. Пострадали 12 человек, шестеро из которых дети.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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следственный комитет россии (ск рф), красногорск, волгоградская область, справки, происшествия