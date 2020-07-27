https://ria.ru/20200727/1574982999.html
Число погибших в ДТП под Волгоградом выросло до восьми
Число погибших при съезде автомобиля в оросительный канал в Волгоградской области выросло до восьми человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:07
2020-07-27T14:33
волгоградская область
среднеахтубинский район
гумвд
волгоград
происшествия
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https://ria.ru/20200727/1574971746.html
1
волгоградская область
среднеахтубинский район
волгоград
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, среднеахтубинский район, гумвд, волгоград, происшествия