https://ria.ru/20210129/dtp-1595202387.html

В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли шесть человек

В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли шесть человек

Шесть человек погибли в аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T19:30

2021-01-29T19:30

2021-01-29T20:21

дтп с микроавтобусом под самарой

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сызранский район

самара

самарская область

происшествия

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САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Шесть человек погибли в аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.По данным ГУ МЧС по Самарской области, сообщение об аварии поступило в 19.20 (18.20 мск), столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroën. Авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района."Погибли шесть человек", - сказал агентству представитель ГУ МВД по региону.По данным ГУ МЧС по Самарской области, в результате ДТП погибли пять человек, пострадали 11.Количество людей, находившихся в автобусе, уточняется. Пожарно-спасательными подразделениями проводятся работы по деблокировке людей. На участке автодороги организовано реверсивное движение.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/dtp-1595128145.html

сызранский район

самара

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с микроавтобусом под самарой, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сызранский район, самара, самарская область, происшествия