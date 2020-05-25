В Астраханской области 13 человек госпитализировали после ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая - РИА Новости. Тринадцать человек госпитализированы после аварии с маршруткой в Астраханской области, семеро из них находятся в реанимации, сообщает управление администрации губернатора региона.
Как сообщало областное МЧС, пассажирская "Газель", следовавшая по маршруту Астрахань-Володарский, опрокинулась на автодороге в поселке Белый Ильмень в воскресенье. Пострадали 16 человек.
"Тринадцать пострадавших с места аварии машинами скорой помощи... были доставлены в городскую клиническую больницу №3 имени Кирова. Они госпитализированы с сочетанными травмами в травматологическое и нейрохирургическое отделения", - говорится в сообщении.
Из них семь человек находятся в реанимации, один - в нейрохирургии, пятеро проходят обследование.