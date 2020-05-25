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2020-05-25T07:49
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В Астраханской области 13 человек госпитализировали после ДТП
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РИА Новости

В Астраханской области 13 человек госпитализировали после ДТП

07:49 25.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая - РИА Новости. Тринадцать человек госпитализированы после аварии с маршруткой в Астраханской области, семеро из них находятся в реанимации, сообщает управление администрации губернатора региона.
Как сообщало областное МЧС, пассажирская "Газель", следовавшая по маршруту Астрахань-Володарский, опрокинулась на автодороге в поселке Белый Ильмень в воскресенье. Пострадали 16 человек.
"Тринадцать пострадавших с места аварии машинами скорой помощи... были доставлены в городскую клиническую больницу №3 имени Кирова. Они госпитализированы с сочетанными травмами в травматологическое и нейрохирургическое отделения", - говорится в сообщении.
Из них семь человек находятся в реанимации, один - в нейрохирургии, пятеро проходят обследование.
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