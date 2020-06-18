Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573100030.html
В МВД рассказали подробности ДТП в Саранске, где погибли шесть человек
Одним из автомобилей, попавших в ночное ДТП в Саранске, было такси, вторым — автомобиль с номерами из Самарской области, сообщил РИА Новости представитель МВД... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:41
владимир ленин (владимир ульянов)
самарская область
саранск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573120579_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_83f02be1a8c929df9ed3390781994a0f.jpg
https://ria.ru/20200617/1573041670.html
8
самарская область
саранск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры ДТП с участием такси в Саранске, где погибли шесть человек
Кадры ДТП с участием такси в Саранске, где погибли шесть человек
2020-06-18T09:11
true
PT0M24S
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573120579_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_83f02be1a8c929df9ed3390781994a0f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573120579_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_469ba718d2dddb7b38d04c50d63cfae6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573120579_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_60a9464a65bdc38066ab607c8e8015fa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир ленин (владимир ульянов), самарская область, саранск, происшествия

В МВД рассказали подробности ДТП в Саранске, где погибли шесть человек

09:11 18.06.2020 (обновлено: 13:41 18.06.2020)
22529
КАЗАНЬ, 18 июн — РИА Новости. Одним из автомобилей, попавших в ночное ДТП в Саранске, было такси, вторым — автомобиль с номерами из Самарской области, сообщил РИА Новости представитель МВД по Мордовии.
Авария на улице Ленина в поселке Николаевка городского округа Саранск произошла около двух часов ночи. После столкновения автомобили загорелись.

"Произошло лобовое столкновение двух автомобилей LADA Granta, одна машина — такси, второй автомобиль зарегистрирован в Самарской области на жителя Пензы. Все находившиеся в автомобилях шесть человек погибли", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, среди жертв аварии есть две девушки — они ехали в такси. Сейчас устанавливаются личности погибших. В одном из автомобилей нашли большое количество строительных инструментов.
О причинах ДТП, по словам собеседника агентства, говорить пока рано. Осмотр места происшествия еще продолжается.
Грузовик протаранил несколько машин на трассе в Челябинской области. Кадры ДТП
17 июня, 09:22
Момент массового ДТП с фурой в Челябинской области попал на видео
143148720
Обсудить 8
Владимир Ленин (Владимир Ульянов)Самарская областьСаранскПроисшествия
Рекомендуем
Инспектор ГИБДД
Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил пьяное ДТП в Москве
Индийский военнослужащий в Ладакхе
Побоище на границе. Почему военные Индии и Китая сошлись врукопашную
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Грузовик протаранил несколько машин на трассе в Челябинской области. Кадры ДТП
Момент массового ДТП с фурой в Челябинской области попал на видео
Олег Рыльков во время оперативных действий
"У него звериное чутье": маньяк Рыльков признался еще в двух убийствах
Дом правительства РФ
Правительство не обсуждает повышение ставки НДФЛ для богатых
Сбежать не удалось: кадры задержания чиновника мэрии Иркутска
Побег иркутского чиновника от следователей попал на видео
Британская писательница Дж. К. Роулинг
Есть вещи пострашнее расизма — за что линчуют "мать" Гарри Поттера
Смартфон
Назван самый популярный в мире смартфон
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
Россия строит будущее своей нефтегазохимии
Кадр из сериала Из жизни капитана Черняева
Умер актер Олег Борецкий
Новая модель беспроводных наушников AirPods
Наушники AirPods взорвались в ухе у человека
Купюра 2000 рублей
Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы в России
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Что происходит в "захваченном" скандальным схиигуменом Сергием монастыре
Кадры квартиры, где произошла стрельба. Видео СК
СК показал видео из квартиры в Москве, где погибли четыре человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
05:49США считают план размещения ПРО в Японии "остановленным"
05:41Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России
05:24МЧС предупредило о ливнях и риске подтоплений в Приморье
05:19В доме и офисах арестованных депутатов парламента Японии провели обыски
05:15Приморцев с 22 июня бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
05:07Ученые раскрыли тайну "мяча" из Антарктиды
05:05США ждут от Китая пересмотра политики в отношении Гонконга
04:50В Новой Зеландии ищут неизвестного, убившего полицейского
Лента новостейМолния