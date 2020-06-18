https://ria.ru/20200618/1573100030.html
В МВД рассказали подробности ДТП в Саранске, где погибли шесть человек
Одним из автомобилей, попавших в ночное ДТП в Саранске, было такси, вторым — автомобиль с номерами из Самарской области, сообщил РИА Новости представитель МВД... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:11
2020-06-18T13:41
владимир ленин (владимир ульянов)
самарская область
саранск
происшествия
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самарская область
саранск
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры ДТП с участием такси в Саранске, где погибли шесть человек
Кадры ДТП с участием такси в Саранске, где погибли шесть человек
2020-06-18T09:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ленин (владимир ульянов), самарская область, саранск, происшествия