https://ria.ru/20200705/1573916118.html
В Иркутской области в ДТП пострадали десять человек
Десять человек, в том числе два ребенка, пострадали в ДТП в Иркутской области на трассе "Сибирь" при столкновении двух легковых автомобилей, сообщил РИА Новости РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T15:40
2020-07-05T15:40
черемховский район
иркутская область
происшествия
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https://ria.ru/20200705/1573915455.html
черемховский район
иркутская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черемховский район, иркутская область, происшествия