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В Иркутской области в ДТП пострадали десять человек
Десять человек, в том числе два ребенка, пострадали в ДТП в Иркутской области на трассе "Сибирь" при столкновении двух легковых автомобилей, сообщил РИА Новости РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T15:40
черемховский район
иркутская область
происшествия
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черемховский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
черемховский район, иркутская область, происшествия

В Иркутской области в ДТП пострадали десять человек

15:40 05.07.2020
1081
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ИРКУТСК, 5 июл - РИА Новости. Десять человек, в том числе два ребенка, пострадали в ДТП в Иркутской области на трассе "Сибирь" при столкновении двух легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
Легковые автомобили Mazda и Toyota столкнулись в Черемховском районе Иркутской области на федеральной трассе "Сибирь".
"В ДТП пострадали 10 человек, все они доставлены в больницу. Среди пострадавших двое детей", - сообщил собеседник агентства.
По предварительным данным, виноват водитель Toyota, который выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил автомобиль Mazdа.
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