Против участника ДТП с автобусами в Ярославле завели уголовное дело

Два автобуса "ЛиАЗ" и автомобиль столкнулись в Ярославле утром 24 января. Один пассажир автобуса погиб, еще 24 человека обратились за помощью медиков, трое из них были госпитализированы. В соцсетях и СМИ появилось видео аварии. На нем видно, как на перекрестке на большой скорости один автобус врезается в другой, и тот толкает легковушку. Один автобус вместе с легковушкой въезжают в стену здания, второй автобус вылетает на разделительную полосу, снося светофорный столб, и продолжает движение на высокой скорости.
"Установлено, что мужчина 1958 года рождения, управляя автобусом "ЛиАЗ", не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и безопасную дистанцию, совершил столкновение с попутно двигавшимся автобусом "ЛиАЗ" под управлением мужчины 1971 года рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от толчка второй автобус столкнулся с автомобилем Hyundai. Также в результате ДТП еще пять легковых автомобилей получили технические повреждения, информирует полиция.
"В отношении водителя автобуса мужчины 1958 года рождения возбуждено уголовное дело по… части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствием назначено проведение необходимых экспертиз, в том числе автотехнической, медицинской. Проводится комплекс следственных мероприятий", - говорится в сообщении ведомства.
26 декабря 2019, 20:51Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году