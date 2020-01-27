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Против участника ДТП с автобусами в Ярославле завели уголовное дело
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РИА Новости

Против участника ДТП с автобусами в Ярославле завели уголовное дело

20:50 27.01.2020 (обновлено: 23:05 27.01.2020)
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© Фото : страница "Подслушано у водителей | Ярославль" во ВКонтактеМесто ДТП с участием автобуса в Ярославле
Место ДТП с участием автобуса в Ярославле
© Фото : страница "Подслушано у водителей | Ярославль" во ВКонтакте
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Полиция установила, что водитель автобуса, врезавшегося в другой автобус и автомобиль в Ярославле, в результате чего один человек погиб и 24 человека пострадали, превысил скорость, возбуждено уголовное дело, сообщило УМВД по региону в понедельник.
Два автобуса "ЛиАЗ" и автомобиль столкнулись в Ярославле утром 24 января. Один пассажир автобуса погиб, еще 24 человека обратились за помощью медиков, трое из них были госпитализированы. В соцсетях и СМИ появилось видео аварии. На нем видно, как на перекрестке на большой скорости один автобус врезается в другой, и тот толкает легковушку. Один автобус вместе с легковушкой въезжают в стену здания, второй автобус вылетает на разделительную полосу, снося светофорный столб, и продолжает движение на высокой скорости.
Место ДТП с участием автобуса в Ярославле. 24 января 2020
24 января, 12:41
Названа предварительная причина ДТП с двумя автобусами в Ярославле
"Установлено, что мужчина 1958 года рождения, управляя автобусом "ЛиАЗ", не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и безопасную дистанцию, совершил столкновение с попутно двигавшимся автобусом "ЛиАЗ" под управлением мужчины 1971 года рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от толчка второй автобус столкнулся с автомобилем Hyundai. Также в результате ДТП еще пять легковых автомобилей получили технические повреждения, информирует полиция.
"В отношении водителя автобуса мужчины 1958 года рождения возбуждено уголовное дело по… части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствием назначено проведение необходимых экспертиз, в том числе автотехнической, медицинской. Проводится комплекс следственных мероприятий", - говорится в сообщении ведомства.
Автомобили полиции
26 декабря 2019, 20:51
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
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МВД РФРоссияЯрославльПроисшествия
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