Против участника ДТП с автобусами в Ярославле завели уголовное дело

Два автобуса "ЛиАЗ" и автомобиль столкнулись в Ярославле утром 24 января. Один пассажир автобуса погиб, еще 24 человека обратились за помощью медиков, трое из них были госпитализированы. В соцсетях и СМИ появилось видео аварии. На нем видно, как на перекрестке на большой скорости один автобус врезается в другой, и тот толкает легковушку. Один автобус вместе с легковушкой въезжают в стену здания, второй автобус вылетает на разделительную полосу, снося светофорный столб, и продолжает движение на высокой скорости.